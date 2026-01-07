Bayburt’ta 2026 Hedefleri Belirlendi

2026 yılında hayata geçirilmesi planlanan proje ve hizmetlere ilişkin hedefler, öncelikler yılın ilk İl Genel Meclisi Toplantısı'nda ele alındı, yol haritası belirlendi.
Bayburt Valisi Vali Mustafa Eldivan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, 2025 yılı boyunca il genelinde yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Mevcut yatırımların son durumunun kapsamlı olarak istişare edildiği toplantıda, yeni yılda ilin gelişimine katkı sağlayacak hizmetler üzerine duruldu.
Toplantıda, kamu yatırımlarının etkinliği ve hizmetlerin sürdürülebilirliği çerçevesinde izlenecek yol haritası üzerinde karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.
Vali Eldivan, toplantı sonunda 2026 yılı yatırımlarının Bayburt'a hayırlı olmasını diledi. - BAYBURT
