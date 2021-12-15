Kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Bayburt'ta kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Bayburt- Gümüşhane yolu Alparslan Türkeş Bulvarı'nda, H.K. yönetimindeki 69 AL 342 plakalı kamyonet ile Bayrak Sokak'tan yola çıkan D.A.A'nın kullandığı 34 GRD 35 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada yaralanan D.A.A, sağlık ekiplerince Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle güzergahta ulaşım, bir süre kontrollü sağlandı.
Kaynak: AA
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