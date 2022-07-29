Bayburt'ta trafik kazalarında 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bayburt'ta trafik kazalarında 4 kişi yaralandı

29.07.2022 18:36
Bayburt'ta trafik kazalarında 4 kişi yaralandı

Bayburt'ta meydana gelen 2 trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Bayburt'ta meydana gelen 2 trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Bayburt- Erzurum kara yolu Genç Osman köyü yol ayrımında M.P. yönetimindeki 61 JB 327 plakalı otomobil ile E.Y. yönetimindeki 20 AFK 965 plakalı otomobil çarpıştı.

Yaralanan sürücüler ambulansla Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolda trafik akışına polis ve jandarma ekiplerince bir süre kontrollü izin verildi.

Bayburt-Erzurum kara yolundaki trafik uygulama noktası yakınlarında da Ö.İ. idaresindeki 69 AAE 683 plakalı kamyonet bariyerleri aşarak tarlaya düştü.

Kazada sürücü ile araçta bulunan M.B. yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Bayburt Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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Kaynak: AA

Genç Osman, Erzurum, Bayburt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bayburt'ta trafik kazalarında 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bayburt'ta trafik kazalarında 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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