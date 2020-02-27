Bayburt'ta Regaip Kandili heyecanı - Son Dakika

Bayburt'ta Regaip Kandili heyecanı
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Bayburt Belediyesi Aile Yaşam Merkezi'nde üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandili dolayısıyla program düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 05:18 Kaynak: İHA
Bayburt Belediyesi Aile Yaşam Merkezi'nde üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandili dolayısıyla program düzenlendi.
Manevi mevsime girişin habercisi olan Regaip Kandili programı Aile Yaşam Merkezi'nde Bayburt İl Müftülüğünde görevli Kur'an kursu öğreticileri Serap Ertural ve Sibel Güneş'in Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı. Kadınların yoğun ilgi gösterdiği program ilahi dinletisi ile devam etti.
Program Vaiz Hacer Dursun'un "Regaip Kandili" konulu sohbetinin ardından yapılan dua ile sona erdi. - BAYBURT
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