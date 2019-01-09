Son Dakika Haberleri: Bayburt Üniversitesi Öğrencileri, Kenti Fotoğrafladı

Bayburt Üniversitesi Öğrencileri, Kenti Fotoğrafladı

2 saat önce

Bayburt Üniversitesi öğrencileri fotoğrafçılık dersi kapsamında kentin tarihi ve doğal mekanları ile günlük yaşamını fotoğrafladı.

Bayburt Üniversitesi Öğrencileri, Kenti Fotoğrafladı, System.String[]
Bayburt Üniversitesi öğrencileri fotoğrafçılık dersi kapsamında kentin tarihi ve doğal mekanları ile günlük yaşamını fotoğrafladı.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi fuayesinde düzenlenen sergi açılışını, Dekan Prof. Dr. Bener Güngör gerçekleştirdi.

Güngör, sergide yer alan fotoğrafları inceleyerek öğrenciler ile öğretim görevlisi İmran Uzun'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Güngör, öğrencilerin Bayburt'u kendi bakış açılarıyla yansıtmalarının anlamlı bir çaba olduğunu kaydetti.

Öğretim görevlisi Uzun ise öğrencileriyle ders kapsamında oluşturdukları teorik zemini Bayburt özelinde pratiğe uyarladıklarını söyledi.

Fen Bilgisi Öğretmenliği 4. sınıf öğrencisi Bahar Vural, bu çalışmayla fotoğrafın kendileri için sıradan bir gündelik aktivite olmaktan çıktığını ve çevrelerini artık farklı bir gözle yorumladıklarını anlattı.

Vural, yine çalışmayla Bayburt'a daha önce bakmadıkları gibi baktıklarına dikkat çekerek, farklı bakışın kentin güzelliklerini keşfetmede aracı olduğunu söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 01:00 Kaynak: AA

Bayburt Üniversitesi, Bayburt, Güncel
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