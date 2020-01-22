Bayburt Üniversitesi Rektörü Selçuk Coşkun gazetecilerle buluştu - Son Dakika

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Bayburt'ta görev yapan ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Bayburt Üniversitesi Baberti Külliyesi konuk evinde düzenlenen kahvaltı programına, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Uçurum, Bayburt Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Öğr. Üyesi Ufuk Töman, Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yaşar Yıldız da katıldı.

Coşkun, Bayburt Üniversitesinin bütün birimleriyle, ihtiyaç duyulan her alanda şehrin hizmetinde olduğunu belirterek, üniversitenin kendi akademik çalışmalarında olduğu gibi her alanda Bayburt'a değer katacak çalışmaları da yürüteceğini dile getirdi.

Coşkun, 2008 yılında kurulan Bayburt Üniversitesinin artık kendi kendine yetebilen bir üniversite halini aldığa dikkati çekerek, üniversitenin akademik anlamda da her geçen yıl büyüdüğünü aktardı.

Bayburt Üniversitesinin yaklaşık 14 bin öğrencisi, 419 akademi, 216 idari personeli ve 163 sürekli işçisiyle her geçen gün büyüyen ve gelişen bir üniversite olduğunu dile getiren Coşkun, gerçekleştirilen programa katılımlarından dolayı Bayburt'ta görev yapan tüm ulusal ve yerel medya mensuplarına teşekkür etti.

Bayburt Üniversitesinin, basın camiası açısından da önemli bir yere sahip olduğunu söyleyen Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yıldız ise üniversitenin gelişimini yakından takip ettiklerini, Bayburt Üniversitesinin her alanda Bayburt'a sunduğu katkıların oldukça önemli olduğunu vurguladı.

Yıldız, Rektör Coşkun'a misafirperverliği için teşekkür etti.



Programa katılan gazetecilere Bayburt Üniversitesi yeni yayınlarından "Bayburtlu Ünlü Halk Şairleri" ve "Dünya Kültür Mirası Dede Korkut Uluslararası Sempozyumu Bildiri Kitabı" ile Bayburt Üniversitesi atölyesinde ehram kumaşından yapılan kravat ve şal hediye edildi.