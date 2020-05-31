Bayburt ve Erzincan'da yiyecek arayan boz ayı görüntülendi - Son Dakika

Öte yandan, Çağlayan Beldesinde tarlada çapa yaparken boz ayıyla karşılaştıklarını belirten çiftçi kadınlar, çok korktuklarını söyledi.

Erzincan Munzur Dağı yaylasında da boz ayı görüntülendi. Zaman zaman yerleşim yerlerine yakın araziye inen boz ayı, yiyecek bulmak için arayışını sürdürdü.

Bayburt'a 36 kilometre mesafedeki Ozansu köyü yakınlarında gezinerek yiyecek arayan bir boz ayı objektiflere yansıdı. Yeşillikler içerisinde karnını doyuran ayı insanları fark edince kaçarak uzaklaştı.

BAYBURT - Korona virüs nedeniyle insanların uzaklaştığı doğada yaban hayvanları köylerin yakınlarına inmeye başladı. Bayburt ve Erzincan'da yiyecek arayan boz ayı görüntülendi.

- Bayburt ve Erzincan 'da yiyecek arayan boz ayı görüntülendi

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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