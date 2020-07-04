Bayern, Bundesliga sonrası gözünü Almanya Kupası'na dikti! Leverkusen'in iddaa oranı...

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LEVERKUSEN - BAYERN



Hertha ve Wolfsburg yenilgileri ile Schalke beraberliği! Leverkusen taraftarlarına sorsanız, bu üç puan kaybını unutmak ve Şampiyonlar Ligi bileti almış olmak isterdi. Salgın arasından dönüşte 2/2 ile başlamışlardı ancak önce Wolfsburg'a farklı yenildiler, ardından yine 1-2 galibiyet derken Schalke beraberliği ve en son da Hertha yenilgisi Şampiyonlar Ligi hayalini bir sonraki sezona bıraktı...



Takımda Paulinho sakat, Kevin Volland tamamen iyileşti ve TD Peter Bosz'un Kai Havertz'i onun arkasında serbest rolde oynatması bekleniyor. Sağında ve solunda ise Moussa Diaby ile Leon Bailey yer alacak.



Bu durumda Karim Bellarabi ve Florian Wirtz'in yedek soyunması şaşırtıcı olmaz.



Bayern ise kusursuz bir salgın dönüşü gerçekleştirip üst üste 8. ve toplamda 30. kez şampiyon oldu.



Corentin Tolisso, Almanya Kupası finalinde yer alamayacak. Philippe Coutinho ligin son maçında, son yarım saatte oynamıştı, hazır durumda. Jerome Boateng ile Lucas Hernandez'in durumları maç saati netlik kazanacak.



TD Hansi Flick'in Thiago'yu da riske etmesi beklenmiyor. Orta alanda "Kimmich & Goretzka" ikilisi olacak. Önlerinde elbette "asist makinesi" Thomas Müller, en ileride de "gol makinesi" Robert Lewandowski forma giyecek.



Leverkusen, Almanya Kupası'ndaki son 5 maçını kazanırken Bayern ise son 9 maçından galibiyetle ayrıldı.



%27'lik kesim karşılaşmada en az 3 gol bekliyor...



Bayern'in yeni transferi Leroy Sane'nin kulüpteki ilk 24 saati...











