Bayern Münih, 19 Yaşındaki Arp ile Anlaştı
12 dakika önce
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih, Almanya 2. Ligi ekibi Hamburg ile Fiete Arp'ın transferi konusunda anlaştı.
Almanya
Birinci Futbol
Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih
, Almanya 2. Ligi ekibi Hamburg ile Fiete Arp'ın transferi konusunda anlaştı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Almanya 19 Yaş Altı Milli Takımı'nın da formasını giyen Arp, en geç 2020 yazında Bayern Münih'in futbolcusu olacak.
19 yaşındaki forvet, kulüpler arasındaki anlaşma gereği, istediği takdirde 2019 yazında Bayern Münih'e gidebilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 10:58 Kaynak: AA
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