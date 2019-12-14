Bayern Münih 7 gollü maçta 3 puanı aldı! - Son Dakika
Son Dakika Spor Bayern Münih 7 gollü maçta 3 puanı aldı! - Son Dakika Spor

Bayern Münih 7 gollü maçta 3 puanı aldı!

6 saat önce

Bayern Münih, Bundesliga'nın 15. haftasında Allianz Arena'da Werder Bremen'i konuk etti.

Bayern Münih 7 gollü maçta 3 puanı aldı!, System.String[]

Bayern Münih, Bundesliga'nın 15. haftasında Allianz Arena'da Werder Bremen'i konuk etti.


Werder Bremen'in 24. dakikada Milot Rashica ile 1-0 öne geçtiği maçta Bayern Münih, 45. dakikada Philippe Coutinho ve 45 4. dakikada Robert Lewandowski'nin golleriyle ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.


İkinci yarıda üstün bir oyun sergileyen Bavyera ekibi, 63 ve 78. dakikalarda Coutinho, 72. dakikada Lewandowski ve 75. dakikada Thomas Müller ile 4 gol daha buldu ve karşılaşmadan 6-1 galip ayrıldı.


Son iki haftada Bayer Leverkusen ve Borussia Mönchengladbach'a karşı oynadığı müsabakalardan mağlup ayrılan Bayern Münih, böylelikle 2 hafta aradan sonra yeniden 3 puanın sahibi oldu ve puanını 27'ye çıkardı. Werder Bremen ise 14 puanda kaldı.


Borussia Dortmund 3 puanı 4 golle aldı


Borussia Dortmund, deplasmanda Mainz 05'i 4-0 yendi.


Sarı-siyahlıların gollerini 32. dakikada Marco Reus, 66. dakikada Jadon Sancho, 69. dakikada Thorgan Hazard ve 84. dakikada Nico Schulz kaydetti.


Bu sonuçla Borussia Dortmund puanını 29'a çıkarırken, Mainz 05 15 puanda kaldı.


Günün diğer karşılaşmalarında Hertha Berlin sahasında Freiburg'u 1-0, Köln de evinde Bayer Leverkusen'i 2-0 yenerken, ligin iki yeni takımı Paderborn ile Union Berlin'i karşı karşıya getiren mücadele 1-1 sona erdi.


Werder Bremen, Bayern Münih, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 09:20 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Bayern Münih, Werder Bremen'i 6 golle geçti
Fatih Terim: Başta ben hatalıyım, yakışmadı bize Ankaragücü beraberliği sonrası taraftarlar Fatih Terim'i istifaya davet etti Galatasaray'da kaptanlar, kötü gidişatın sorumluluğunu üstlendi!

Son Dakika Haberleri
02:10 Tugay Kerimoğlu: "Ben Galatasaray'dayken..." - Son Dakika Spor
01:35 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Liverpool'un rakibi Monterrey oldu - Son Dakika Spor
01:26 Balkan Boks Şampiyonası'nda Türk sporcular 17 madalya kazandı - Son Dakika Spor
01:00 Ankaragücü Başkanı Fatih Mert: "Puan almak büyük mutluluk" - Son Dakika Spor
00:40 Galatasaray'da Marcao'nun eşi Pan Teixeira isyan etti! - Son Dakika Spor
23:27 Fatih Terim: Başta ben hatalıyım, yakışmadı bize - Son Dakika Spor
22:42 Ankaragücü beraberliği sonrası taraftarlar Fatih Terim'i istifaya davet etti - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2019 03:33:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bayern Münih 7 gollü maçta 3 puanı aldı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]