Bayern Münih, deplasmanda Union Berlin ile 1-1 berabere kaldı - Son Dakika

Bayern Münih, deplasmanda Union Berlin ile 1-1 berabere kaldı

12.12.2020 23:01
Bayern Münih, deplasmanda Union Berlin ile 1-1 berabere kaldı, System.String[]

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih, deplasmanda Union Berlin ile 1-1 berabere kaldı.

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih, deplasmanda Union Berlin ile 1-1 berabere kaldı.

Bayern Münih, Bundesliga'nın 11. haftasında Alte Försterei Stadı'nda Union Berlin'e konuk oldu.

Ev sahibi ekip, 4. dakikada Grischa Prömel'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda üstün oynayan Bayern Münih, 67. dakikada Robert Lewandowski'nin golüyle 1-1'lik eşitliği sağladı.

Maçta kalan dakikalarda başka gol olmadı ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

Bayern Münih, puanını 24'e çıkararak maç fazlası ve averajla liderliğini sürdürdü.

Union Berlin ise 17 puan ve averajla 6. sırada yer aldı.

Bundesliga'da 11. hafta, yarın oynanacak Augsburg- Schalke 04 ve Bayer Leverkusen- Hoffenheim karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

Union Berlin, Bayern Münih, Bundesliga, Almanya, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Bayern Münih, deplasmanda Union Berlin ile 1-1 berabere kaldı - Son Dakika Spor


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