Bayern Münih, deplasmanda Union Berlin ile 1-1 berabere kaldı

Bundesliga'da 11. hafta, yarın oynanacak Augsburg- Schalke 04 ve Bayer Leverkusen- Hoffenheim karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

Union Berlin ise 17 puan ve averajla 6. sırada yer aldı.

Bayern Münih, puanını 24'e çıkararak maç fazlası ve averajla liderliğini sürdürdü.

Maçta kalan dakikalarda başka gol olmadı ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

Bayern Münih, Bundesliga'nın 11. haftasında Alte Försterei Stadı'nda Union Berlin'e konuk oldu.

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