Bayern Münih evinde Borussia Mönchengladbach'ı 2-1 yendi

Borussia Mönchengladbach ise 56 puanda kaldı.

Bayern Münih böylelikle sezonun bitmesine 3 hafta kala en yakın rakibi Borussia Dortmund'un 7 puan önünde liderliğini sürdürdü.

Ev sahibi ekibin 26. dakikada Joshua Zirkzee'nin attığı golle 1-0 öne geçtiği karşılaşmada, Borussia Mönchengladbach 37. dakikada Benjamin Pavard'ın kendi kalesine gönderdiği topla eşitliği sağladı ve ilk yarı 1-1 berabere tamamlandı.

Lider Bayern Münih, Bundesliga'nın 31. haftasında Allianz Arena'da Borussia Mönchengladbach'ı konuk etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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