Bayındır\'da Ev Yangını: 1 Yaralı

İzmir'in Bayındır ilçesinde müstakil evde çıkan yangında 1 kişi yaralandı.
Hasköy Mahallesi'nde İbrahim G'ye (57) ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İbrahim G, yangını fark eden komşularının yardımıyla evden çıkarıldı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Hafif yaralanan İbrahim G, Bayındır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
