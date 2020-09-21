Son dakika haberi! BAYKAR'DAN UZAKTAN EĞİTİME DESTEK İÇİN 5 BİN BİLGİSAYAR TABLET - Son Dakika

Son dakika haberi! BAYKAR'DAN UZAKTAN EĞİTİME DESTEK İÇİN 5 BİN BİLGİSAYAR TABLET

Gelen son dakika haberine göre BAYKAR Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, uzaktan eğitimde imkanları yetersiz olan çocuk ve gençlere destek vermek için 5 bin adet tablet bilgisayar hediye edeceklerini duyurdu.

Son dakika haberi! BAYKAR'DAN UZAKTAN EĞİTİME DESTEK İÇİN 5 BİN BİLGİSAYAR TABLET, System.String[]

BAYKAR Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, uzaktan eğitimde imkanları yetersiz olan çocuk ve gençlere destek vermek için 5 bin adet tablet bilgisayar hediye edeceklerini duyurdu. Bayraktar aynı zamanda bir kampanya da başlatarak, Teknofest paydaşları olan firma ve kuruluşların da kampanyaya destek vermesi çağrısında bulundu.

"CEVHERLERİN EĞİTİM HAYATINA KATKI VERELİM"

Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, uzaktan eğitim sürecinde imkanı yetersiz olan çocuk ve gençlere destek vermek için kampanya başlattı. Tablet bilgisayar hediye kampanyasını sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile duyuran Bayraktar, şu mesajı verdi: "Eylül Teknofest ayı ve bu hafta Teknofest haftası. Bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde ülkemizin her ilinden yüz bin öğrencimiz yarışıyor. Biliyoruz ki, ülkemizin her köşesinde önümüzdeki yıllarda bu heyecana ortak olacak nice cevherler var. İmkan sunulduğunda, dünyanın en iyisi olacak çocuklarımız, gençlerimiz var. İşte o cevherlerin eğitim hayatlarına katkı verebilmek, uzaktan eğitim olanaklarından yararlanmalarına destek olabilmek için, Teknofest  paydaşları olarak, uzaktan eğitim olanağı bulunmayan öğrencilere tablet bilgisayarlar hediye etmeye karar verdik. Biz, Baykar adına 5 bin tablet bilgisayar hediye edeceğiz. İnanıyorum ki paydaşlarımız da bizi yalnız bırakmayacaktır. Hep birlikte el ele vereceğiz, daha çok çocuğumuza, gencimize bilgiye erişimin kapılarını açacağız."

"ENGELLERİ KALDIRALIM"

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada fırsat eşitliğine katkı sunmak hedefiyle yola çıktıklarını söyledi. Bayraktar "Fırsat eşitliğine katkı sunmak hedefiyle yola çıktık. Engeller kaldırıldığında öğrencilerimizin bizi daha güzel bir geleceğe ulaştıracağına inanıyoruz" dedi. Kampanya kapsamında hediye edilecek tablet bilgisayarlar Milli Eğitim Bakanlığı ile koordinasyon halinde ihtiyacı olan öğrencilere ulaştırılacak.

Görüntü dökümü: --------------------

-Bayraktar'ın açıklamaları


Selçuk Bayraktar, Baykar, Tablet, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 10:02 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! BAYKAR'DAN UZAKTAN EĞİTİME DESTEK İÇİN 5 BİN BİLGİSAYAR TABLET - Son Dakika

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