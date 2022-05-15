Baykar Teknoloji Lideri Bayraktar, Özgün İyi Yönetim Uygulamaları Forumu'na katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Baykar Teknoloji Lideri Bayraktar, Özgün İyi Yönetim Uygulamaları Forumu'na katıldı

15.05.2022 13:27

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, "İnsanlığın faydasını gözeterek hangi çalışmayı yapıyorsan yap ancak bu şekilde yaptığın çalışma bir değer ve anlam kazanır. Baykar'da yürüttüğümüz çalışmalarla bir şehit anasının yüreğine su serpebiliyorsak o geliştirdiğimiz makine bir anlam kazanıyor.

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, "İnsanlığın faydasını gözeterek hangi çalışmayı yapıyorsan yap ancak bu şekilde yaptığın çalışma bir değer ve anlam kazanır. Baykar'da yürüttüğümüz çalışmalarla bir şehit anasının yüreğine su serpebiliyorsak o geliştirdiğimiz makine bir anlam kazanıyor." dedi.

Boğaziçi Yöneticiler Vakfı'nın (BYV) vizyon etkinliği olan Özgün İyi Yönetim Uygulamaları Forumu'nun (IBPF 2022) 10'uncusu, "Dijital Çağda Yetenek Savaşları" teması altında insan kaynakları ve teknoloji alanında öncü liderlerin katılımıyla Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall Salonu'nda gerçekleştirildi.

Baykar Teknoloji Lideri Bayraktar, etkinliğin "Teknoloji Geliştirmede En Büyük Değer: İnsan" başlıklı oturumunda gerçekleştirdiği sunumda, Baykar bünyesindeki İHA'ların geliştirilme sürecine ilişkin bilgiler verdi.

İnsanın hep kendini önceleyen bir varlık olduğunu ifade eden Bayraktar, "Kendinden öte ailenin, ailenden öte cemiyetinin, cemiyetinden öte toplumunun, toplumundan öte milletinin, milletinden de öte insanlığın faydasını gözeterek hangi çalışmayı yapıyorsan yap ancak bu şekilde yaptığın çalışma bir değer ve anlam kazanır. Baykar'da yürüttüğümüz çalışmalarla bir şehit anasının yüreğine su serpebiliyorsak o geliştirdiğimiz makine bir anlam kazanıyor." diye konuştu.

"Medeniyetimizin bilim ve teknikle olan bağını tekrar tesis etmeliyiz"

Selçuk Bayraktar, Baykar'ın, sadece İHA'lara odaklı ilerleyen ve derinlemesine bu alanda çalışan bir kurum olduğunu aktararak, "Bayraktar Mini İHA'da bir tane bilgisayar vardı. TB2 40 farklı, AKINCI ise 100 farklı bilgisayardan oluşuyor. Şu anda da kendi sınıfında dünyada ilk olacak Bayraktar TB3 dediğimiz kısa pistli gemilerden kalkıp inme kabiliyetine sahip bir platform üzerinde çalışıyoruz. Yakınlarda Amerikalı bir firma açıklama yaptı, 'biz de yapıyoruz, ilk olacağız' diye. Bakalım, kim daha önce bitirecek? Bunun yanında Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olacak Bayraktar Kızılelma üzerinde çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu

Bu devirde yüksek teknoloji geliştiremeyen ulusların, toplumların neredeyse okuma yazma kabiliyetine sahip olmayan toplumlar gibi olduğunu vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Bu toplumların bağımsız olmaları da çok zor. Bunu çevremizde de görüyoruz. Medeniyetimizin bilim ve teknikle olan bağını tekrar tesis etmeliyiz. Toplumsal bir dip dalga oluşturmak maksadıyla Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nı kurduk ve merkezinde teknoloji yarışmalarının olduğu bir organizasyon olan TEKNOFEST'i kurguladık. TEKNOFEST, bu yıl ilk defa yurt dışında Azerbaycan'da düzenlenecek."

Bayraktar, sunumunun ardından ilk defa Özgün İyi Yönetim Uygulamaları Forumu'nda gösterilen, milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar ve İHA'ların geliştirilme sürecinde hayatını kaybedenlerin görüntülerinin yer aldığı videoyu katılımcılarla paylaştı.

Bayraktar, video gösteriminin ardından "Hepimiz insanız, doğar, yaşar ve muhakkak ölürüz ancak ruhları ve eserleriyle diğerlerine ilham kaynağı olanlar yaşamaya devam ederler. Ebediyete yürüyen tüm arkadaşlarımız ve şehitlerimizin ruhları şad olsun." ifadelerini kullandı.

Baykar Teknoloji Lideri Bayraktar, Özgün İyi Yönetim Uygulamaları Forumu'na katıldı
Baykar Teknoloji Lideri Bayraktar, Özgün İyi Yönetim Uygulamaları Forumu'na katıldı
Baykar Teknoloji Lideri Bayraktar, Özgün İyi Yönetim Uygulamaları Forumu'na katıldı
Baykar Teknoloji Lideri Bayraktar, Özgün İyi Yönetim Uygulamaları Forumu'na katıldı

YORUMLAR
500
Özgün İyi Yönetim Uygulamaları Forumu Özgün İyi Yönetim Uygulamaları Forumu Özgün İyi Yönetim Uygulamaları Forumu Özgün İyi Yönetim Uygulamaları Forumu

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Baykar Teknoloji Lideri Bayraktar, Özgün İyi Yönetim Uygulamaları Forumu'na katıldı - Son Dakika


Son Dakika
15:58 Eurovision tarihinin en çok dinlenenleri açıklandı: Manga ilk 10'da
15:52 Bakan Karaismailoğlu: Rize Artvin Havalimanı'nda yolcu garantisi yoktur, sizleri yalanlarınızla baş başa bırakıyoruz
15:42 Kocaeli'de sokak kavgasında tek yumrukla nakavt
15:40 Fenerbahçe'nin yeni transferi Ensar Brahic tribünde!
15:38 Erdoğan Bayraktar imalı paylaşımına açıklık getirdi: Erdoğan'ın beni haksız yere attığına inanıyorum, ancak...
15:04 'Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü Erhan Ufak 140 kilodan 85 kiloya kadar düşmüş! İşte milyonların unutamadığı oyuncunun son hali
15:01 Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveç ve Finlandiya açıklaması: Bu iki ülke teröre destek veriyor, üyeliklerine karşıyız
14:58 UEFA sınavında büyük hayal kırıklığı: Zorbay Küçük sıfır çekti
14:29 Akşener, MHP'li siyasetçinin oğlunun düğününde nikah şahidi oldu! Konuşurken duygulanıp ağladı
14:14 Lyon; Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu için el yükseltti: Yeni teklif 12 milyon euro
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2022 16:21:42. #1.11#
SON DAKİKA: Baykar Teknoloji Lideri Bayraktar, Özgün İyi Yönetim Uygulamaları Forumu'na katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement