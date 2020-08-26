Baymak şofben BH 12 modeli üst düzey sıcak su konforu sunuyor

Baymak'ın 3 yıl garantili yeni çevre dostu Baymak şofben BH 12 modeli, enerji yönetmeliğine uygun Low NOx teknolojisi, üstün emniyet sistemleri, tasarruflu yapısı ve 12 litre sıcak su kapasitesiyle üst düzey sıcak su konforu sunuyor.

Baymak açıklamasına göre, yeni Baymak şofben BH 12, sahip olduğu Avrupalı ısı eşanjörü ile ısıyı kusursuz biçimde ileterek yüksek verim sağlarken, enerji verimliliği yönetmeliğine uygun olarak maksimize edilmiş XL kullanım suyu profiliyle A sınıfı enerji verimliliği sunuyor. Baymak BH 12 ile kesintisiz sıcak su konforu yüksek tasarrufla buluşuyor.

Baymak şofbenler, alev modülasyon ve elektronik ateşleme özellikleri sayesinde güvenli kullanım sağlarken, yüksek konfor için cihaza entegre edilen akış sensörü de kesintisiz ve dengeli sıcak su elde edilmesine yarıyor. Baymak şofben BH 12, 6 farklı emniyet sistemine sahip güvenli tasarımıyla olası bir arıza durumunda uyarı sistemini devreye sokarak LCD ekran üzerindeki hata kodu ile kullanıcıları uyarıyor.

Baca tıkanmasına karşı emniyet sistemi, ısı emniyet termostatı, elektronik modülasyonlu gaz valfi ve iyonizasyonlu alev kontrol sistemi sayesinde sıcak su konforunu kullanıcılarına güvenle sunan Baymak hermetik şofben, kompakt boyutları ve 4 metreye kadar dikey ve yatay baca imkanı ile de montaj kolaylığı sağlıyor.

Baymak BH 12 şofben, düşük voltaj gerilimlerinde dahi tüm fonksiyonlarını eksiksiz olarak yerine getirmek üzere tasarlandı. Şofben eşanjörü üzerinde olan özel tasarım NTC sensörü ile donma koruma fonksiyonu yerine getirilirken ayrıca bir bağlantı ekipmanına ihtiyaç duyulmadan güneş kollektörü solar sistemi ile entegre çalışabiliyor. Yeni Baymak BH 12 şofbenler 49 db ses seviyesi ile kullanım konforunu üst seviyeye taşırken, yeni nesil ekran ve kullanıcı dostu ara yüzüyle dikkat çekiyor.