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Bayraklı Belediyesinde, çocuk meclisi tarihi Smyrna kentinde toplandı - Son Dakika

Bayraklı Belediyesinde, çocuk meclisi tarihi Smyrna kentinde toplandı

03.06.2021 14:16
Bayraklı Belediyesinde, çocuk meclisi tarihi Smyrna kentinde toplandı, System.String[]

Smyrna gezisiyle geçmişten günümüze tarihsel yolculuk yapan çocuklar, eğlenceli atölye etkinliklerinde de yeni arkadaşlarla tanıştı, projelerini konuştu ve katılımcı demokrasi anlayışıyla birlikte karar almayı deneyimledi.

"mış gibi yapmadan" sloganıyla düzenlenen toplantılar eylül ayına kadar 2 haftada bir olmak üzere 8 oturumla devam edecek.

Bayraklı Belediyesi Çocuk Meclisi üyesi 126 çocuk Smyrna Bayraklı Höyüğü'nde bir araya geldi. Gruplar halinde düzenlenen atölyelerde eğitmenler eşliğinde eğlenceli aktivitelerle önce birbirleriyle tanışan çocuklar; aynı zamanda meclis, amaç, ortak akılla karar alma süreci gibi konular üzerine sohbet etti, yaşadıkları yerlerdeki sorunları ve sıkıntıları dile getirerek, projelerinden bahsetti. Özellikle doğa ve çevre konularında çalışma yapmak isteyen çocuklar, atıkların ayrıştırılması, doğanın korunması, yeşil alanların artırılması gibi çalışmalar yapmak istediklerini belirtti. Etkinlik kapsamında eski Smyrna kentini de eğitmen eşliğinde gezen çocuklar, tarihi kentle ilgili bilgiler edindi. Etkinlik sonunda çocuklara içinde şapka, not defteri, anahtarlık, düdük gibi çeşitli ürünlerin yer aldığı hediye paketleri dağıtıldı.

ÇOCUKLAR ALDIKLARI KARARLARI UYGULAYACAK

Etkinlikle ilgili bilgi veren Bayraklı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Osman Çağrı Şahin, "Bayraklı Belediyesi olarak Başkanımız Serdar Sandal'ın vizyonu doğrultusunda Bayraklı'yı çocuk ve gençlik kenti yapabilmek için tüm kurumsal işleyişimizi çocuklarımızın refahı, huzuru ve kendilerini özgürce ifade edebilme becerileri üzerine kuruyoruz. Sloganımızdan da anlaşılabileceği gibi çocuklarımıza "–mış gibi yapmadan" gerçek bir katılımcı demokrasi deneyimi yaşattık. Çocuklarımız kendi fikirlerini özgürce paylaştı, eleştirilerini ve önerilerini sundu. Eylül ayına kadar 8 oturum halinde bu çalışmamız devam edecek ve bu çalışma sonunda çocuklarımızla birlikte fikirlerini uygulamaya koyacağımız aşamaya geçeceğiz. Bugün burada aldıkları kararların sorumluluklarını da almalarını isteyeceğiz ve çocuklarımız aldıkları kararların uygulayıcısı da olacak. Bu kapsamda tüm Bayraklılı çocuklarımızı meclisimize ve atölyelerimize katılmaya davet ediyoruz" dedi.

Bayraklı Belediyesinde, çocuk meclisi tarihi Smyrna kentinde toplandı

Smyrna, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Bayraklı Belediyesinde, çocuk meclisi tarihi Smyrna kentinde toplandı - Son Dakika


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