Bayraklı Belediyesinden MS Paneli! - Son Dakika

BAYRAKLI BELEDİYESİNDEN 'MS HASTALIĞI' PANELİ

Etkinlikte, MS hastalığı, belirtileri, tedavisi, ergenlik döneminde ve kadınlar üzerindeki etkileri ile hastalıkla ilgili bilinmesi gerekenler konuşuldu. İzmir Multipl Skleroz Derneği kurucu Başkanı Prof. Dr. Egemen İdiman, sunumunda MS hastalığının kadınlarda erkeklere oranla 3 kat daha fazla görüldüğünü belirterek, "Hastalık ölümcül değil, uygun tedavi ve düzenli takiple kontrol altında tutulabiliyor" dedi.

İnternet üzerinden zoom programı aracılığıyla düzenlenen panele İzmir Kadın Kuruluşları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Prof Dr. Tülay Canda ve İzmir Multipl Skleroz Derneği kurucu Başkanı Prof. Dr. Egemen İdiman konuşmacı olarak katıldı. Programın açılışını yapan prof. Dr. Canda, "Ms hastalığı nedir, doğru bilinen yanlışlar neler, tedavisi var mı? Varsa nelerdir? Kadınlarda, ergenlikte MS hastalığı, belirtileri ve bilinmesi gerekenler bu hastalıkla mücadele edenlerin en fazla merak ettiği konular. Biz de bu konuda bilinçlendirmeyi artırmak istiyoruz" dedi.

MS, YAŞAM ALANINI KISITLIYOR

İzmir Multipl Skleroz Derneği kurucu Başkanı Prof. Dr. Egemen İdiman ise yaptığı sunumda, "MS, beyin ve omiriliği etkileyen nörolojinin en önemli hastalıklardan biridir. Akıl hastalığı ya da bulaşıcı bir hastalık değildir. Öldürücü de değildir. Kadınlarda erkeklerden yaklaşık 3 kat daha fazla görülür. Çevresel ve genetik etkenlere bağlı olarak görülür ve hastanın yaşam alanını kısıtlar. Genellikle 20-40 yaş arasında başlar. Kişinin bağışıklık sistemindeki bozukluk sonucu beyin ve omurilikte çok sayıda plakların oluşmasıyla ortaya çıkan bir hastalıktır. Kalıtımsal bir hastalık değil ancak bazı ailelerde kardeş ve kuzenlerde de olduğu görülmüştür. MS hastalığında gebelik ve gebelik yönetimi planlanmalı. Hekim bu konuda donanımlı olmalı. Gebelikten en az 3 ay önce tüm ilaçlar durdurulmalı. Hekimin talimatları doğrultusunda hareket edilmeli. MS hastalığında gebelik koruyucu bir dönemdir. Doğum ile ilgili herhangi bir sorun teşkil etmiyor. Jinekolog tarafından belirlenip karar verilen bir konuda doğum gerçekleştirilir. Genç yaşlarda görülebilen MS (Multipl Skleroz) hastalığı, dünyada yaklaşık 3 milyon, Türkiye'de ise 35 bin kişiyi etkilemektedir. MS hastalığı ataklar halinde gelişir ve ancak uygun tedavi ve düzenli takiple kontrol altında tutulabilmektedir" diye konuştu.