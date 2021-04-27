Bayraklı Belediyesinden MS Paneli! - Son Dakika

Bayraklı Belediyesinden MS Paneli!

27.04.2021 10:49
Bayraklı Belediyesinden MS Paneli!, System.String[]

Bayraklı Belediyesi, İzmir Kent Konseyi ve İzmir Kadın Kuruluşları Birliği iş birliğiyle (Multipl Skleroz) MS hastalığı hakkında farkındalığı artırmak ve vatandaşları bilgilendirmek amacıyla internet üzerinden panel düzenlendi.

BAYRAKLI BELEDİYESİNDEN 'MS HASTALIĞI' PANELİ

Etkinlikte, MS hastalığı, belirtileri, tedavisi, ergenlik döneminde ve kadınlar üzerindeki etkileri ile hastalıkla ilgili bilinmesi gerekenler konuşuldu. İzmir Multipl Skleroz Derneği kurucu Başkanı Prof. Dr. Egemen İdiman, sunumunda MS hastalığının kadınlarda erkeklere oranla 3 kat daha fazla görüldüğünü belirterek, "Hastalık ölümcül değil, uygun tedavi ve düzenli takiple kontrol altında tutulabiliyor" dedi.

İnternet üzerinden zoom programı aracılığıyla düzenlenen panele İzmir Kadın Kuruluşları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Prof Dr. Tülay Canda ve İzmir Multipl Skleroz Derneği kurucu Başkanı Prof. Dr. Egemen İdiman konuşmacı olarak katıldı. Programın açılışını yapan prof. Dr. Canda, "Ms hastalığı nedir, doğru bilinen yanlışlar neler, tedavisi var mı? Varsa nelerdir? Kadınlarda, ergenlikte MS hastalığı, belirtileri ve bilinmesi gerekenler bu hastalıkla mücadele edenlerin en fazla merak ettiği konular. Biz de bu konuda bilinçlendirmeyi artırmak istiyoruz" dedi.

MS, YAŞAM ALANINI KISITLIYOR

İzmir Multipl Skleroz Derneği kurucu Başkanı Prof. Dr. Egemen İdiman ise yaptığı sunumda, "MS, beyin ve omiriliği etkileyen nörolojinin en önemli hastalıklardan biridir. Akıl hastalığı ya da bulaşıcı bir hastalık değildir. Öldürücü de değildir. Kadınlarda erkeklerden yaklaşık 3 kat daha fazla görülür. Çevresel ve genetik etkenlere bağlı olarak görülür ve hastanın yaşam alanını kısıtlar. Genellikle 20-40 yaş arasında başlar. Kişinin bağışıklık sistemindeki bozukluk sonucu beyin ve omurilikte çok sayıda plakların oluşmasıyla ortaya çıkan bir hastalıktır. Kalıtımsal bir hastalık değil ancak bazı ailelerde kardeş ve kuzenlerde de olduğu görülmüştür. MS hastalığında gebelik ve gebelik yönetimi planlanmalı. Hekim bu konuda donanımlı olmalı. Gebelikten en az 3 ay önce tüm ilaçlar durdurulmalı. Hekimin talimatları doğrultusunda hareket edilmeli. MS hastalığında gebelik koruyucu bir dönemdir. Doğum ile ilgili herhangi bir sorun teşkil etmiyor. Jinekolog tarafından belirlenip karar verilen bir konuda doğum gerçekleştirilir. Genç yaşlarda görülebilen MS (Multipl Skleroz) hastalığı, dünyada yaklaşık 3 milyon, Türkiye'de ise 35 bin kişiyi etkilemektedir. MS hastalığı ataklar halinde gelişir ve ancak uygun tedavi ve düzenli takiple kontrol altında tutulabilmektedir" diye konuştu.

Bayraklı Belediyesinden MS Paneli!

Kas Hastalığı, İnternet, Gebelik, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Bayraklı Belediyesinden MS Paneli! - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Üsküdar'daki Halk Ekmek büfesi engeline vatandaştan sert tepki: Artık bıktık, usandık Üsküdar'daki Halk Ekmek büfesi engeline vatandaştan sert tepki: Artık bıktık, usandık Dünyayı ağlatan Dünyayı ağlatan "Elveda"! 53 askere mezar olan denizaltıdan geriye bu görüntü kaldı Altının gram fiyatı 473 lira seviyesinden işlem görüyor Altının gram fiyatı 473 lira seviyesinden işlem görüyor Şampiyonluk havasına giren Fenerbahçe'ye nazar değdi! Yıldız futbolcu sezonu kapattı Şampiyonluk havasına giren Fenerbahçe'ye nazar değdi! Yıldız futbolcu sezonu kapattı Son Dakika: Galatasaray'da 3 futbolcunun koronavirüs test sonucu pozitif çıktı Son Dakika: Galatasaray'da 3 futbolcunun koronavirüs test sonucu pozitif çıktı Thodex mağdurlarının avukatı konuştu: 650 bin dolar kaybedenler var Thodex mağdurlarının avukatı konuştu: 650 bin dolar kaybedenler var Kulaktan kulağa yayıldı, Kadıköylülerin kabusu oldu! Eli bıçaklı hamile sonunda yakalandı Kulaktan kulağa yayıldı, Kadıköylülerin kabusu oldu! Eli bıçaklı hamile sonunda yakalandı Tam kapanma döneminde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak yerlerin ve kişilerin listesi açıklandı Tam kapanma döneminde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak yerlerin ve kişilerin listesi açıklandı
Oscar kazanan Nomadland filminin yönetmeni Chloé Zhao, ülkesi Çin'de sansüre uğradı Oscar kazanan Nomadland filminin yönetmeni Chloé Zhao, ülkesi Çin'de sansüre uğradı         
11:12
Güne düşüşle başlayan dolar 8,26 seviyelerinden işlem görüyor Güne düşüşle başlayan dolar 8,26 seviyelerinden işlem görüyor         
10:47
Eski sevgilisinin uygunsuz görüntülerini yayan sanıktan pes dedirten savunma: 18'den büyük sanıyordum Eski sevgilisinin uygunsuz görüntülerini yayan sanıktan pes dedirten savunma: 18'den büyük sanıyordum         
10:43
Ses getirecek iddia! Fransa'da tarih yazan Burak Yılmaz Süper Lig'e dönüyor, işte yeni takımı Ses getirecek iddia! Fransa'da tarih yazan Burak Yılmaz Süper Lig'e dönüyor, işte yeni takımı         
10:29
Duygu Delen'in raporu tamamlandı: Balkondan düşüşü kaza değil Duygu Delen'in raporu tamamlandı: Balkondan düşüşü kaza değil         
10:18
İkinci el otomobilde büyük oyun! Son aylarda çok sayıda kişi aynı tuzaktan muzdarip İkinci el otomobilde büyük oyun! Son aylarda çok sayıda kişi aynı tuzaktan muzdarip         
09:58
Çanakkale Boğazı'nda dikkat çeken görüntü! ABD Donanması'na ait gemideki askerler hemen telefonlarına sarıldı Çanakkale Boğazı'nda dikkat çeken görüntü! ABD Donanması'na ait gemideki askerler hemen telefonlarına sarıldı         
09:48
DNA dizilimine baktıran Meryem Uzerli, sonucu görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı DNA dizilimine baktıran Meryem Uzerli, sonucu görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı         
08:08
17 günlük tam kapanma kapsamında 7 sektör hariç işletmelerin faaliyetlerine ara verildi 17 günlük tam kapanma kapsamında 7 sektör hariç işletmelerin faaliyetlerine ara verildi         
00:40
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! İşte madde madde 17 günlük tam kapanma tedbirleri İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! İşte madde madde 17 günlük tam kapanma tedbirleri         
00:31
'Tam kapanma' tabirine Mehmet Ceyhan'dan itiraz var: Bu tedbirlere sıkı kapanma daha uygun 'Tam kapanma' tabirine Mehmet Ceyhan'dan itiraz var: Bu tedbirlere sıkı kapanma daha uygun         
22:51
Tatil sezonunu erken açan Sinem Kobal, pozlarıyla mest etti Tatil sezonunu erken açan Sinem Kobal, pozlarıyla mest etti         
22:03
Kripto Faruk'un eski sevgilisinden soruşturmanın seyrini değiştirecek sözler: Tek başına değil Kripto Faruk'un eski sevgilisinden soruşturmanın seyrini değiştirecek sözler: Tek başına değil         
21:41
Oyuncu Didem Balçın anne oldu! İşte bebeğine verdiği isim Oyuncu Didem Balçın anne oldu! İşte bebeğine verdiği isim         
16:03
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda göğsümüzü kabartan Rıza Kayaalp'i havalimanında karşılayan olmadı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda göğsümüzü kabartan Rıza Kayaalp'i havalimanında karşılayan olmadı         
15:24
Pınar Gültekin'i öldüren caniden mide bulandıran iddia: Benimle zorla birlikte olan bir eskorttu Pınar Gültekin'i öldüren caniden mide bulandıran iddia: Benimle zorla birlikte olan bir eskorttu         
12:44
İBB'nin Hatay'a gönderdiği kayıp 100 atla ilgili kan donduran detaylar! Çiplerini çıkarmak için ameliyathane kurmuşlar İBB'nin Hatay'a gönderdiği kayıp 100 atla ilgili kan donduran detaylar! Çiplerini çıkarmak için ameliyathane kurmuşlar         
12:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2021 11:33:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bayraklı Belediyesinden MS Paneli! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei