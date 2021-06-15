Bayraklı'ya 3 bin 739 metrekarelik yepyeni park - Son Dakika

Bayraklı Belediyesinin, bir sivil toplum kuruluşu iş birliğiyle Osmangazi Mahallesi'nde yapımına devam ettiği parkta çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. 3 bin 739 metrekarelik alanda inşa edilen yeni parkla, ilçeye yeşil alanları geniş, modern görünümlü yepyeni bir sosyal alanın kazandırılması hedefleniyor.

Osmangazi Mahallesi 617 sokakta yapımı süren ve toplam 3 bin 739 metrekarelik dev proje alanına sahip parkın bin 500 metrekaresi yeşil alan olarak tasarlandı. Sürdürülebilir peyzaj planlama yaklaşımıyla 330 metrekarelik alanda da yoğun çalı grubu bitkileri kullanıldı. Alana ayrıca yaşı 2 asırlık 2 adet zeytin ağacı ile 40 adette gelişmiş gölge ağacı dikileceği, su isteği az ve orta düzeyde olan bitkilerin kullanımına özen gösterilen park projesinde, çok çeşitli aktivitelerin yapılabileceği 500 metrekarelik bir de meydan yer aldığı aktarıldı. Geniş yürüme yolları ve çok sayıda oturma alanı bulunacak yeni parkın, tamamlandıktan sonra bölgenin önemli ihtiyacını karşılayacağı aktarıldı.

Bayraklı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen park çalışmaları çerçevesinde son iki yılda ilçeye 11 yeni park kazandırıldı, toplam 54 park da yenilendi. Ayrıca park zeminlerine 16 bin 500 metrekarelik kauçuk döşendi. 43 parka yeni oyun grubu, 65 adet çocuk oyun elemanı ve 45 adet dış mekan spor aleti montajı yapıldı. Öte yandan 30 Ekim İzmir depreminde zarar gören 23 parkın da bakım ve onarımlarının gerçekleştirilmesi için ihale süreci tamamlandı.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "İlçemize modern görünümlü, yeşili bol, temalı oyun gruplarının bulunduğu, spor aletlerinin yer aldığı sosyal alanlar, parklar kazandırmaya devam ediyoruz. Göreve geldiğimizde bu yana ilçemizin ihtiyaç olan her noktasına imkanlarımız dahilinde yeni parklar yaptık. Bu kapsamda ekiplerimiz bir çok mahallede çalışmalarını sürdürüyor. Hedefimiz; daha yeşil ve modern Bayraklı oluşturmak" diye belirtti. - İZMİR