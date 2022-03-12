BAYRAKTAR AKINCI TİHA MİLLİ HAVACILIK TARİHİMİZİN İRTİFA REKORUNU KIRDI! - Son Dakika
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BAYRAKTAR AKINCI TİHA MİLLİ HAVACILIK TARİHİMİZİN İRTİFA REKORUNU KIRDI!

12.03.2022 11:21

Bayraktar AKINCI B TİHA bugün gerçekleşen test uçuşunda rekora uçtu.

Bayraktar AKINCI B TİHA bugün gerçekleşen test uçuşunda rekora uçtu. AKINCI, 40 bin 170 feet yüksekliğe çıkarak milli havacılık tarihimizin irtifa rekorunu kırdı.

REKORA UÇTU

Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen AKINCI projesi kapsamında Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA'nın (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) B modeli geçtiğimiz hafta gökyüzü ile buluşmuştu. Bayraktar AKINCI TİHA'nın 2 X 750 HP olmak üzere toplam 1500 HP'ye sahip olan B modeli devam eden test uçuşlarında milli havacılık tarihimizin irtifa rekorunu kırmayı başardı.

40 BİN 170 FEET'E ÇIKTI

Kar, kış demeden Çorlu'da test uçuşlarına devam eden Bayraktar AKINCI B, farklı irtifalarda gerçekleştirdiği testlerin ardından 40 bin 170 feet yüksekliğe çıktı. Bayraktar AKINCI B, böylece yerli ve milli bir hava aracının çıktığı en yüksek irtifaya ulaşmış oldu.

BAYRAKTAR AKINCI TİHA MİLLİ HAVACILIK TARİHİMİZİN İRTİFA REKORUNU KIRDI!
BAYRAKTAR AKINCI TİHA MİLLİ HAVACILIK TARİHİMİZİN İRTİFA REKORUNU KIRDI!
BAYRAKTAR AKINCI TİHA MİLLİ HAVACILIK TARİHİMİZİN İRTİFA REKORUNU KIRDI!

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Selçuk Bayraktar duyurdu: AKINCI en yüksek irtifaya çıktı Selçuk Bayraktar duyurdu: AKINCI en yüksek irtifaya çıktı Bayraktar AKINCI TİHA milli havacılık tarihimizin irtifa rekorunu kırdı Bayraktar AKINCI TİHA milli havacılık tarihimizin irtifa rekorunu kırdı

Havacılık, Baykar, Milli, TİHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAYRAKTAR AKINCI TİHA MİLLİ HAVACILIK TARİHİMİZİN İRTİFA REKORUNU KIRDI! - Son Dakika


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SON DAKİKA: BAYRAKTAR AKINCI TİHA MİLLİ HAVACILIK TARİHİMİZİN İRTİFA REKORUNU KIRDI! - Son Dakika
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