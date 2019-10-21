Son Dakika Haberleri: Bayraktar, SİHA ve İHA eğitmen test pilotu uçuşunu paylaştı
Son Dakika Güncel Bayraktar, SİHA ve İHA eğitmen test pilotu uçuşunu paylaştı

Bayraktar, SİHA ve İHA eğitmen test pilotu uçuşunu paylaştı

34 dakika önce

Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından SİHA ve İHA eğitmen test pilotu uçuşunu "SİHA ve İHA eğitmen-test pilotu eğitimlerimiz aralıksız devam ediyor.

Bayraktar, SİHA ve İHA eğitmen test pilotu uçuşunu paylaştı, System.String[]

Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından SİHA ve İHA eğitmen test pilotu uçuşunu "SİHA ve İHA eğitmen-test pilotu eğitimlerimiz aralıksız devam ediyor. Eğitim şart. AKINCI, için yeni geliştirilen sistemler de BAYRAKTAR TB2'de deneniyor" notu ile paylaştı.

Baykar Makine Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, SİHA ve İHA eğitmen test pilotu uçuşunu yayınladı. Bayraktar, sosyal medya hesabı üzerinden eğitmen uçuşunu, "S/İHA eğitmen-test pilotu eğitimlerimiz aralıksız devam ediyor. Eğitim şart. AKINCI için yeni geliştirilen sistemler de BAYRAKTAR TB2'de deneniyor. Sen de, 7/24 SİHA ve İHA uçuran test eğitmen pilotu olmak istiyorsan baykar_savunma" notu ile paylaştı.

(İHA)

Selçuk Bayraktar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 11:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Selçuk Bayraktar, SİHA ve İHA eğitmen test pilotu uçuşunu paylaştı
Hindistan'da skandal uygulama! Okulda kopyaya karton kutuyla önlem aldılar Bahçeli'nin ihraç ettiği Yusuf Halaçoğlu'na gönderdiği hediyeye Halaçoğlu'ndan "Böcek" göndermesi YPG'li teröristler Suriye'den giden askerlerin önünü kesti: N'olur gitmeyin

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2019 11:44:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bayraktar, SİHA ve İHA eğitmen test pilotu uçuşunu paylaştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]