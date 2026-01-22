Bayraktaroğlu Brüksel\'de NATO Temasları

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu Brüksel'de NATO Daimi Temsilcisi Basat Öztürk'ü ve NATO Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanlığını ziyaret etti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, temaslarda bulunmak üzere geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de temaslarını sürdürüyor. Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Brüksel'de NATO Daimi Temsilcisi Basat Öztürk'ü ve NATO Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanlığını ziyaret etti. - BRÜKSEL