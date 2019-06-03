Son Dakika Haberleri: Bayram alışverişi bit pazarından
Son Dakika Güncel Haber

Bayram alışverişi bit pazarından

19 dakika önce

Adana'da her pazar günü kurulan ve gelir düzeyi düşük vatandaşların alışveriş yaptığı bit pazarında Ramazan Bayramı hareketliliği yaşanıyor.

Bayram alışverişi bit pazarından, System.String[]
Adana'da her pazar günü kurulan ve gelir düzeyi düşük vatandaşların alışveriş yaptığı bit pazarında Ramazan Bayramı hareketliliği yaşanıyor. Kendilerine ve çocuklarına bayramlık almak isteyen vatandaşlar arefe gününde de bit pazarına ilgi gösteriyor.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesine bağlı Kocavezir ile Mirzaçelebi mahalleleri sınırında kurulan ve bir hafta sonu geleneğine dönüşen bit pazarı, Ramazan Bayramı öncesi bayramlık alışveriş yapan vatandaşların ilgisini çekiyor. Pazar günleri gece yarısında kurulan bitpazarı, arefe günü dolayısıyla kıyafetlerle doldu, taştı. Gelir düzeyi düşük vatandaşlar da hem kendilerine hem çocuklarına bayramda giyecek almak için bit pazarına ilgi gösterdi.

Torunlarına bayramlık almak için sabahın erken saatlerinde bit pazarına gelen Veysel Zeytun, "Çocuklara, torunlara ucuz bayramlık alışverişi yapmak için geldik. Bit pazarını ucuz olduğu için tercih ediyoruz. Ayakkabı, bluz aldım torunlara. Kendime değil de daha çok torunlar için alışverişe geldim. Burası gelir düzeyi düşük kesim için çok iyi" diye konuştu. - ADANA
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 10:25 Kaynak: İHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bağcılar'da savaş gibi park kavgası: 2 ölü, 7 yaralı Duvarını kırıp girdikleri markette kola içtiler Adana'da korkunç kaza! Acemi sürücü kaldırımda oturan iki kadını böyle ezdi Sağlık Bakanlığından "sıcak hava" uyarısı: Saat 10.00-16.00 arası dışarı çıkmayın

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.6.2019 10:44:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bayram alışverişi bit pazarından
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]