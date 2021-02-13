Bayram Şenocak, "Gerçekten üzüntülü bir günümüz, Kadir abimizi kaybettik" - Son Dakika

Bayram Şenocak, "Gerçekten üzüntülü bir günümüz, Kadir abimizi kaybettik"

13.02.2021 19:17

Bayram Şenocak, "Gerçekten üzüntülü bir günümüz, Kadir abimizi kaybettik" İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Kadir Topbaş'ın vefat haberini alan AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, hastaneye gelerek taziye dileklerini iletti.

Bayram Şenocak, "Gerçekten üzüntülü bir günümüz, Kadir abimizi kaybettik"

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Kadir Topbaş'ın vefat haberini alan AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, hastaneye gelerek taziye dileklerini iletti. Hastane çıkışında açıklama yapan Şenocak, "Bugün gerçekten üzüntülü bir günümüz. Kadir abimizi kaybettik" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Kadir Topbaş, korona virüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Kadir Topbaş'ın vefat haberini alan AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, hastaneye gelerek taziye dileklerini iletti.

"Gerçekten üzüntülü bir günümüz, Kadir abimizi kaybettik"

Hastane çıkışında açıklamalarda bulunan AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, "Bugün gerçekten üzüntülü bir günümüz. Kadir abimizi kaybettik. İstanbul'un gülen yüzüydü. Gerçekten İstanbul'umuza çok büyük hizmetleri olan bir ağabeyimizdi. 13 yıl kesintisiz İstanbul'a hizmet etti. Birçok eser kendisi ve ekibi sayesinde, İstanbul'a hizmet olarak kazandırıldı. Sayın cumhurbaşkanımızın yerel yönetimlerde İstanbul'u açtığı çağı Kadir başkan devam etti ve İstanbul'a birbirinden güzel hizmetler kazandırdı. Biz şu anda teker teker hizmetlerini saysak, belki saatlerce bu hizmetleri kitaplara konu ederiz. Ama sonuçta eserlerle anılmak bir başka güzel. Çok beyefendi biriydi, milletin gönlünde öyle taht kurmuştu. İstanbul beyefendisi Kadir Ağabey diye anılırdı. Tabi uzun yıllar partimize hizmet etmiş ve sayın cumhurbaşkanımıza yol arkadaşlığı yapmış, bize de abilik yapmış bir büyüğümüzdü. Bizde kendisiyle ben şahsımda siyaset yaptığım için biz de birçok anıları beraberinde barındırmıştık. Belediye başkanı olduğu süreçte de beraber yaptığımız siyasette bizzat gerçekten İstanbul'umuza ve ilçelerimize birbirinden kıymetli hizmetlere vesile olduk. Ben tekrar kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Allah yaptığı hizmetlerle muamele göstersin inşallah. Biz inanıyoruz, gerçekten gönlü çok zengindi. Kişiliği düzgün bir insandı, iyi bir babaydı, iyi bir abiydi, iyi bir dost olmayı bilirdi. O anlamda biz kendisinden razıydık, Allah'ta razı olsun. Milletimizin başı sağ olsun, İstanbul halkımızın başı sağ olsun. Biz teşkilat olarak gerçekten bu anlamda çok üzüntülüyüz. Ben tekrar ailesine sabırlar diliyorum" dedi.

Bayram Şenocak, Gerçekten üzüntülü bir günümüz, Kadir abimizi kaybettik
Bayram Şenocak, Gerçekten üzüntülü bir günümüz, Kadir abimizi kaybettik
Bayram Şenocak, Gerçekten üzüntülü bir günümüz, Kadir abimizi kaybettik
Bayram Şenocak, Gerçekten üzüntülü bir günümüz, Kadir abimizi kaybettik

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Bayram Şenocak, AK Parti, İstanbul, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Bayram Şenocak, 'Gerçekten üzüntülü bir günümüz, Kadir abimizi kaybettik' - Son Dakika


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