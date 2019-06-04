Bayram ziyaretine giden otomobiller çarpıştı 5 yaralı
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ADIYAMAN'da, bayram ziyaretine gidenlerin bulunduğu iki otomobilin çarpışması sonucu, aynı aileden 5 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 03:26 Kaynak: DHA
ADIYAMAN'da, bayram ziyaretine gidenlerin bulunduğu iki otomobilin çarpışması sonucu, aynı aileden 5 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Karapınar
Mahallesi'nde meydana geldi. Yakınlarına Ramazan Bayramı
ziyaretine giden Sait Güler yönetimindeki 01 YZ 421 plakalı otomobil, kavşakta, Hüseyin Pehlül yönetimindeki 02 FV 878 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, Eda, Ali, Erdem, Özlem ve Ahmet Pehlül yaralandı. Yaralılar çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi
'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
- Adıyaman
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