Son Dakika Haberleri: Bayram ziyaretine giden otomobiller çarpıştı 5 yaralı
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Bayram ziyaretine giden otomobiller çarpıştı 5 yaralı

24 dakika önce

ADIYAMAN'da, bayram ziyaretine gidenlerin bulunduğu iki otomobilin çarpışması sonucu, aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Bayram ziyaretine giden otomobiller çarpıştı 5 yaralı, System.String[]
ADIYAMAN'da, bayram ziyaretine gidenlerin bulunduğu iki otomobilin çarpışması sonucu, aynı aileden 5 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Yakınlarına Ramazan Bayramı ziyaretine giden Sait Güler yönetimindeki 01 YZ 421 plakalı otomobil, kavşakta, Hüseyin Pehlül yönetimindeki 02 FV 878 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, Eda, Ali, Erdem, Özlem ve Ahmet Pehlül yaralandı. Yaralılar çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
 


- Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 03:26 Kaynak: DHA
Adıyaman, Güncel
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