Bayramiç'te aşılama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Sağlık Bakanlığınca yürütülen Koronavirüs aşılama sürecinde Bayramiç'teki çalışmalar hız kazandı.
Bayramiç Devlet Hastanesi bahçesine kurulan aşı çadırında, sırası gelen vatandaşlara belirlenen program kapsamında aşılama yapılıyor.
Ülke genelindeki 35 milyonuncu aşının yapıldığı ilçede aşılama çalışmaları hız kazanırken hastaneye gelen çok sayıda kişi hazırlanan formların doldurulmasının ardından aşılanıyor.
Hastane yetkilileri aşı sırası gelen vatandaşlara aşılarını en kısa sürede yaptırmaları çağrısında bulundu.
Kaynak: AA
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