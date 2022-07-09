Hatay Valisi Rahmi Doğan , Valilik bahçesinde gerçekleşen programda, huzur ve sükunet içerisinde bir bayram geçirdiklerini belirterek herkesin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Bayramlaşma töreni düzenlendi - Son Dakika

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