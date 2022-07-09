Bayramlaşma töreni düzenlendi - Son Dakika
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Bayramlaşma töreni düzenlendi

09.07.2022 20:02
Bayramlaşma töreni düzenlendi

Hatay Valiliğince Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Hatay Valiliğince Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Valilik bahçesinde gerçekleşen programda, huzur ve sükunet içerisinde bir bayram geçirdiklerini belirterek herkesin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Bayramlaşma programına AK Parti Hatay milletvekilleri Hüseyin Yayman, Abdulkadir Özel, Sabahat Özgürsoy Çelik, CHP Hatay milletvekilleri İsmet Tokdemir, Serkan Topal, Mehmet Güzelmansur, MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Adnan Özkaya, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Kaya, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, askeri erkan, siyasi parti ve sivil toplum temsilcileri, kanaat önderleri ve vatandaşlar katıldı.

Program, katılanlara çeşitli ikramların yapılmasının ardından toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.

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Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Rahmi Doğan, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bayramlaşma töreni düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bayramlaşma töreni düzenlendi - Son Dakika
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