BAYRAMPAŞA'DA AVM'DE YANGIN PANİĞİ - Son Dakika

BAYRAMPAŞA'DA AVM'DE YANGIN PANİĞİ

BAYRAMPAŞA'da bulunan bir alışveriş merkezinin spor salonunda yangın çıktı.

BAYRAMPAŞA'da bulunan bir alışveriş merkezinin spor salonunda yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık bir saatte söndürüldü. Kocatepe Mahallesi Paşa Caddesi üzerindeki AVM'nin spor salonunda saat 01.30 sıralarında yangın çıktı. Alarmın çalması üzerine yangını fark eden güvenlik görevlilerinin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri merdiven yardımı ile dumanların yoğun olarak çıktığı spor salonuna ulaşarak, çalışmalar sonucu yangını söndürdü. Yangının elektrik panosundan çıktığı öğrenilirken, spor salonunda hasar oluştu.

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