BAYRAMPAŞA'DA BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI - Son Dakika
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BAYRAMPAŞA'DA BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

24.05.2022 22:35
BAYRAMPAŞA'DA BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

BAYRAMPAŞA'da 4 katlı metruk binanın çatısı alev alev yandı.

BAYRAMPAŞA'da 4 katlı metruk binanın çatısı alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.Yangın, saat 21.30 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi Toros Sokak'ta bulunan 4 katlı metruk binanın çatısında çıktı. Kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılan metruk binanın çatısından henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükseldi. Alevler gören mahalle sakinleri sokağa döküldü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri müdahale ederek yangınını söndürdü. Yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı.

- İstanbul
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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel BAYRAMPAŞA'DA BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI - Son Dakika


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