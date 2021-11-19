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Bayrampaşa'da devrilen iş makinesinin altında kalan operatör yaşamını yitirdi - Son Dakika

Bayrampaşa'da devrilen iş makinesinin altında kalan operatör yaşamını yitirdi

19.11.2021 17:33

Bayrampaşa'da devrilen iş makinesinin altında kalan operatör hayatını kaybetti.

Bayrampaşa'da devrilen iş makinesinin altında kalan operatör hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kocatepe Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinde U.A'nın (20) kullandığı forklift, kaygan zeminin de etkisiyle devrildi.

Forkliftin altında kalarak ağır yaralanan U.A, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bayrampaşa'da devrilen iş makinesinin altında kalan operatör yaşamını yitirdi
Bayrampaşa'da devrilen iş makinesinin altında kalan operatör yaşamını yitirdi
Bayrampaşa'da devrilen iş makinesinin altında kalan operatör yaşamını yitirdi
Bayrampaşa'da devrilen iş makinesinin altında kalan operatör yaşamını yitirdi

Bayrampaşa, Forklift, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bayrampaşa'da devrilen iş makinesinin altında kalan operatör yaşamını yitirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bayrampaşa'da devrilen iş makinesinin altında kalan operatör yaşamını yitirdi - Son Dakika
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