Bayrampaşa'da devrilen iş makinesinin altında kalan operatör yaşamını yitirdi - Son Dakika

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Bayrampaşa'da devrilen iş makinesinin altında kalan operatör hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kocatepe Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinde U.A'nın (20) kullandığı forklift, kaygan zeminin de etkisiyle devrildi.

Forkliftin altında kalarak ağır yaralanan U.A, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.