Bayrampaşa\'da Metroda Duman Alarmı

Yenikapı'dan Atatürk Havalimanına yönüne giden metro, saat 09.40 sıralarında Bayrampaşa Sağmalcılar istasyonunun yakında durdu. Araçtan bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselirken, metronun kapılarının açık olduğu ve yolcu olmadığı görüldü. Metro bir süre sonra yoluna devam etti. - İSTANBUL