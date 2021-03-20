Son dakika! Bayrampaşa'da oto tamirhanesinde yangın - Son Dakika

Son dakika! Bayrampaşa'da oto tamirhanesinde yangın
20.03.2021 09:51
Son dakika gündem haberi: Bayrampaşa'da 3 katlı iş yerinin giriş katında bulunan oto tamirhanesinde henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı.
Bayrampaşa
'da 3 katlı iş yerinin giriş katında bulunan oto tamirhanesinde henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. İtfaiye
ekipleri yangını söndürürken, işyerinde hasar oluştu.Bayrampaşa Terazidere Mahallesi Yaşar Doğu
Sokak'ta saat 08.30 sıralarında 3 katlı iş yerinin giriş katında bulunan oto tamirhanesinde henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanlar önce iş yerini daha sonra diğer katları kaplayınca olay yerine ihbar üzerine çok sayıda itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri iş yerinin kepengini kaldırarak yangına müdahale etti. Merdivenle üst katlara da müdahale eden ekipler, yangını yaklaşık yarım saat süren çalışma sonucunda kontrol altına aldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde hasar meydana geldi. İtfaiye ve polis ekiplerinin yangınla ilgili soruşturması sürüyor.
"İÇERİDE SOBA YAKILIYOR ZANNETTİK"Çevrede esnaf olan Ali Çelebi, "Saat 08.30 sıralarında önce hafiften duman çıkmaya başladı. Biz içeride soba yakıyorlar zannettik. Sonra dumanlar yoğunlaşınca içeride bir yangın olduğunu anladık. Komşularla kepengi kaldırdık. İçeride bulunan arabanın birini çıkarabildik. Yoğun dumandan dolayı diğer aracı çıkaramadık. Sonra itfaiye ekipleri geldi ve gereğini yaptı. İçeride kimse yoktu." dedi.
- İstanbul
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