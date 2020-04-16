Bayrampaşalı kaşifler virüse karşı maske üretti - Son Dakika

Bayrampaşa Belediyesi Bilim Merkezi öğrencileri, korona virüs ile mücadele kapsamında 3D yazıcı ile koruyucu yüz maskesi üretti. Üretilen maskeler sağlık çalışanlarına ve belediyenin dezenfekte ekibine teslim edildi.



Bayrampaşa Belediyesi'nin korona virüs ile mücadele için tüm imkanlarını sefer ettiği şu günlerde belediye bünyesindeki Bilim Merkezi öğrencileri de 3D yazıcı ile koruyucu yüz maskesi üretti. Ulusal ve uluslararası birçok yarışmadan ödül alan öğrencilerin ürettiği maskeler belediyenin dezenfekte ekibine ve sağlık çalışanlarına teslim edildi.



Bilim Merkezi öğrencilerini tebrik eden onların ve çalışmalarına Twitter hesabında yer veren Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, "Salgınla 7 gün 24 saat mücadele ettiğimiz şu günlerde öğrencilerimizin maske üretmesi oldukça anlamlı oldu. Özverili çalışmaları için hepsine arı ayrı teşekkür ediyorum. Onlarla gurur duyuyoruz" dedi. - İSTANBUL