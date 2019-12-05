Bazalt taşından üretilen asfalt, yollara serilmeye başlandı

Bağlar Belediyesince Karacadağ eteklerinden çıkarılan bazalt taşından üretilen asfaltın cadde ve sokaklara serimi yapılıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Körtepe Mahallesi'nde bulunan Asfalt Plenti ve Kırma Eleme Tesisinde üretilen asfalt hem kent merkezinde hem de kırsal mahallelerde ulaşımın kolaylaştırılması için kullanılıyor.

Cadde ve sokakların yanı sıra resmi kurumlara ait alanlarda da asfaltlama çalışmaları yapan belediye, eski havalimanı yerleşkesinde bulunan İl Emniyet Müdürlüğü ek binasının bulunduğu alanda da çalışma yürüttü.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, çalışmaların hızla sürdüğünü belirterek, "Milletimizin huzuru ve güvenliği için mücadele veren emniyet mensuplarımızın, vatandaşlarımıza hizmet verdiği alanı asfaltlayarak modern bir görünüm kazandırdık. Kendi üretimimiz olan asfaltla kurum ve kuruluşların ihtiyacını karşılamaya devam edeceğiz." dedi.

Diyarbakır'ın tamamının ihtiyacına cevap verecek kadar asfalt üretimi yapacaklarını aktaran Beyoğlu, ilçe genelinde ve talep doğrultusunda kentin diğer bölgelerinde sıcak asfalt çalışmalarının devam edeceğini aktardı.