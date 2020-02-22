BB Erzurumspor 2 - Bursaspor: 1 - Son Dakika
Son Dakika Spor BB Erzurumspor 2 - Bursaspor: 1 - Son Dakika Spor

BB Erzurumspor 2 - Bursaspor: 1

13 dakika önce

Stat: Erzurum Kazım KarabekirHakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Mustafa SavranlarBüyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Aykut Demir, Osman Çelik, Mucahit Albayrak, Hasan Batuhan Artarslan (Dk. 73 Ömer Şişmanoğlu), İbrahim Akdağ, Mehmet Murat Uçar, Obertan, Hamroun (Dk.

BB Erzurumspor 2 - Bursaspor: 1, System.String[]

Stat: Erzurum Kazım Karabekir


Hakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Mustafa Savranlar


Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Aykut Demir, Osman Çelik, Mucahit Albayrak, Hasan Batuhan Artarslan (Dk. 73 Ömer Şişmanoğlu), İbrahim Akdağ, Mehmet Murat Uçar, Obertan, Hamroun (Dk. 63 Emrah Başsan), Pote (Dk. 86 Scuk), Sissoko


Bursaspor: Çağlar Şahin Akbaba, Cüneyt Köz, Sedat Dursun, Anıl Karaer, Kerem Can Akyüz, Burak Altıparmak (Dk. 86 Kubilay Kanatsızkuş), Selçuk Şahin, Tayfur Bingöl (Dk. 90 Ali Akman), Traore, Serdar Özkan (Dk. 72 Recep Aydın), Seleznov


Goller: Dk. 54 Pote, Dk. 84 Ömer Şişmanoğlu (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 57 Selçuk Şahin (Bursaspor)


Sarı kartlar: Dk. 29 Hamroun, Dk. 34 Obertan, Dk. 62 Osman Çelik (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 35 Sedat Dursun ve Tayfur Bingöl, Dk. 88 Cüneyt Köz, Dk. 90+3 Selçuk Şahin (Bursaspor)


Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu futbolcuların "Geleceğin garantisi vergileriniz, vergi haftası kutlu olsun" pankartıyla sahaya çıktığı maç öncesi, Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı terör saldırısında hayatını kaybeden Türk vatandaşları için saygı duruşunda bulunuldu.


Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü kentte çok sayıda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Bursaspor taraftarı, takımlarına destek verdi.


Maçın 90. dakikasında hava topu mücadelesinde İbrahim Akdağ ile kafa kafaya çarpışan Seleznov, kısa süreli bilinç kaybı yaşadı. Sahaya giren sağlık ekipleri, Seleznov'a müdahalede bulundu.


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İbrahim Akdağ, Osman Çelik, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 05:56 
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