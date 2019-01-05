Bb Erzurumspor'un Yeni Başkanı Hüseyin Üneş Oldu

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un yeni başkanı Hüseyin Üneş oldu.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un yeni başkanı Hüseyin Üneş oldu. Taraftarlar tezahüratlarla kongre salonunu tribüne çevirirken, 'Canısı', 'Sen aldırma' şarkılarını seslendirdikleri İbrahim Erkal'ı de unutmadı.



Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un olağan genel kurulu İbrahim Erkal Dadaş Kültür Sanat Merkezi'nde yapıldı. Kayıtlı 390 üyeden 305'inin katıldığı kongreye taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Taraftarlar 'Efsane geri dönüyor' marşıyla salona coşku kattı. Mevcut başkan Mevlüt Doğan ve yeni başkan Hüseyin Üneş'in birlikte girdiği salonda kongre divan başkanlığına Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Eyüp Tavlaşoğlu seçildi. Kongrede Erzurumlu merhum sanatçı İbrahim Erkal unutulmadı. Sanatçının 'Canısı', 'Sen aldırma' şarkılarını cep telefonu ışıklarıyla okuyan taraftarlar, 'Erkal ölmedi kalbimizde yaşıyor' tezahüratı yaptı. Geçtiğimiz yıl Ocak ayında yapılan genel kurulda BB Erzurumspor'un başkanlığına seçilen Mevlüt Doğan, geçtiğimiz yıl koydukları Süper Lig hedefini yakaladıklarını belirtti. Yeni yönetime başarı dileyen Doğan, taraftarlardan da helallik istedi.



Genel kurulda Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor kulübünün borcunun yaklaşık 26 milyon lira olduğu açıklanırken, tahmini bütçesinin ise 93 milyon lira civarında olduğu bildirildi. Yapılan oylama sonucunda Erzurumspor'un eski yönetimi üyelerin oylarıyla ibra edildi. Kongrede tüzük değişikliğine gidilerek daha önce bir yıl olan olağan genel kurul takvimi 2 yıla çıkarılarak Haziran ayında yapılmasına karar verildi. 35'den 17'ye düşürülen yönetim kurulunun daha önce 5 milyon lira olan borçlanma yetkisi de 10 milyon liraya çıkarıldı. Taraftarların dilek temenni konuşmasından sonra seçime geçildi. Kulübe kayıtlı 390 delegeden 305'inin oy kullandığı kongrede geçerli 290 oyu alan iş insanı Hüseyin Üneş, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor Kulübü'nün yeni başkanı oldu.



8 YILDA 6'NCI BAŞKAN



Genel kurul sonunda üyelere teşekkür eden yeni başkan Hüseyin Üneş, Erzurumspor'u ligde hak ettiği yere taşımak için çalışacaklarını söyledi. Kendi ayakları üzerinde durabilen bir kulüp oluşturmayı hedeflediklerini ve altyapıya önem vereceklerini ifade eden Üneş, uzun vadede hedeflerinin Süper Lig şampiyonluğu olduğunu bildirdi. Divan Başkanı Eyüp Tavlaşoğlu, eski başkan Mevlüt Doğan, yeni başkan Hüseyin Üneş, birlikte kurul sonunda kısa bir açıklama yaptılar. Genel kurulun dostluk içinde geçtiğini söyleyen Tavlaşoğlu, Doğan'a hizmetleri için teşekkür ederken yeni başkan Üneş'e başarılar diledi.



2010 yılında kurulan Erzurumspor'un 6'ncı başkanı olan Hüseyin Üneş'in listesinde şu isimler yer aldı: Ünsal Kıraç, Celil Polat, Lütfi Şahsuvaroğlu, Ahmet Kaya, Özcan Uluğ, Fuat Demir, Avni Akdemir, Hayrettin Aydın, Hulki Aşır, Murat Avcı, Taha Emre Balta, Ömer Düzgün, Mustafa Akbulut, Suat Aydın, Yavuz Güney, Ahmet Dal.

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