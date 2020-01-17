BBC Studios EMEA Bölgesi Başkan Yardımcısı Nick Percy - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi BBC Studios EMEA Bölgesi Başkan Yardımcısı Nick Percy - Son Dakika Ekonomi

BBC Studios EMEA Bölgesi Başkan Yardımcısı Nick Percy

15 dakika önce

BBC Studios, 1 Nisan itibariyle geçerli olmak üzere Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da yürüttüğü dağıtım faaliyetlerini birleştirdiğini ve EMEA Bölgesi Genel Başkan Yardımcılığı görevine Nick Percy'yi atadığını açıkladı.

BBC Studios EMEA Bölgesi Başkan Yardımcısı Nick Percy, System.String[]

BBC Studios, 1 Nisan itibariyle geçerli olmak üzere Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da yürüttüğü dağıtım faaliyetlerini birleştirdiğini ve EMEA Bölgesi Genel Başkan Yardımcılığı görevine Nick Percy'yi atadığını açıkladı.

Daha önce Batı Avrupa bölgesinden sorumlu olan ve alınan kararla görev alanı genişleyen Percy, en büyük içerik satış müşterileri, geniş kanal portföyü ve bölgedeki tüketici ürünleri işlerinin sorumluluğu da dahil olmak üzere BBC Studios'un genişleyen bölgedeki dağıtım faaliyetlerinin yönetimini üstlenecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan BBC Studios Küresel Dağıtımdan Sorumlu Başkanı Paul Dempsey, "Nick, pazarı çok iyi tanıyan ve mükemmel bir geçmişe sahip, son derece yetenekli bir lider. EMEA bölgesindeki dağıtım işimizi onun liderliği altında birleştirmek, bölgesel yaklaşımımızı basitleştirecek ve bizi daha çevik bir hale getirecek" dedi.

Genişleyen bu bölgeye liderlik etmenin gerçek bir ayrıcalık olduğunu ifade eden Nick Percy, "Büyüme fırsatlarıyla dolu olan bu önemli pazarlarda mükemmel iş ortaklıklarımız var. İşlerimizi kurmak ve büyütmek için bölge genelindeki iş ortaklarımızla birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum" dedi.

Percy, BBC'deki kariyeri boyunca Kuzey Avrupa Başkan Yardımcısı, Orta ve Doğu Avrupa Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü, Küresel Pazarlar İş Geliştirme ve Dijital Hizmetler Direktörü gibi çeşitli pozisyonlarda görev aldı. Percy, BBC Studios'u Londra ofisinden yönetecek.

Şu anda CEMA bölgesinin Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Grant Welland'ın BBC Studios bünyesinde başka bir pozisyona getirilmesi konusundaki görüşmeler devam ediyor. (Fotoğraflı)


Orta Doğu, 1 Nisan, Afrika, Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 10:53 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Galatasaray, gelir artışı ve net kar-zarar dengesinde Avrupa devlerini geride bıraktı
Fransa, Ortadoğu'ya uçak gemisi yolluyor Fransa, DEAŞ tehdidinin arttığı gerekçesiyle Orta Doğu'ya uçak gemisi gönderecek Arda'nın menajeri Ahmet Bulut konuştu: Arda, Galatasaray'ı istiyor

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 11:09:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: BBC Studios EMEA Bölgesi Başkan Yardımcısı Nick Percy - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]