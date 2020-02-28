BBDSO Anadolu Nefesli Beşlisi'ni ağırladı - Son Dakika
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BBDSO Anadolu Nefesli Beşlisi'ni ağırladı

6 saat önce

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO) ve Anadolu Nefesli Beşlisi sanatseverlere birlikte konser verdi.

BBDSO Anadolu Nefesli Beşlisi'ni ağırladı, System.String[]

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO) ve Anadolu Nefesli Beşlisi sanatseverlere birlikte konser verdi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) düzenlenen konseri şef Orhun Orhon yönetti.

Anadolu Nefesli Beşlisi'nde, flütte Cem Önertürk, obuada Ufuk Soygürbüz, klarnette Kıvanç Fındıklı, kornoda Hüseyin Uçar ve fagotta Ozan Evruk seslendirdikleri eserlerle Bursalı müzikseverlerin beğenisini topladı.

Gecede, Artun Hoınıc'in "Nefesli Beşli İçin Konçerto" ve Joseph Haydn'in 103. senfonisi gibi eserler Anadolu Nefesli Beşlisi ve BBDSO eşliğinde seslendirildi.

Konser sonunda grup ve orkestra uzun süre alkışlandı.

Mustafa Kemal Atatürk, Merinos, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 01:50 Kaynak: AA
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