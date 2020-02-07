BBDSO, Avustralyalı şef Vladimir Vanshil'i ağırladı - Son Dakika

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), Avustralyalı şef Vladimir Vanshil'i konuk etti.



Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen konseri, şef Vladimir Vanshil yönetti.



Konserde sahne alan ve Türkiye'yi büyük başarıyla dünya sahnelerinde temsil eden sanatçılar soprano Görkem Ezgi Yıldırım ve mezzo soprano Ezgi Karakaya'nın performansı sanatseverlerden tam not aldı.

Gecede, Giovanni Battissa Pergolesi'in "Staber Mater" eseri Bursalı müzikseverlerin beğenisine sunuldu.



Gecenin sonunda şef Vanshil ile Yıldırım ve Karakaya sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.