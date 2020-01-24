BBDSO, keman sanatçısı Elif Ece Cansever'i ağırlayacak - Son Dakika
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BBDSO, keman sanatçısı Elif Ece Cansever'i ağırlayacak

6 saat önce

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), ödüllü keman sanatçısı Elif Ece Cansever'i ağırlayacak.

BBDSO, keman sanatçısı Elif Ece Cansever'i ağırlayacak, System.String[]

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), ödüllü keman sanatçısı Elif Ece Cansever'i ağırlayacak.

BBDSO'dan yapılan açıklamaya göre, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) 30 Ocak'ta düzenlenecek konserde, Çaykovski ve Haydn'ın eserleri yankılanacak.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Devlet Konservatuvarı Öğretim Görevlisi ve BBDSO şefi Dağhan Doğu'nun yöneteceği konserin ilk yarısında, Çaykovski'nin keman edebiyatının en güç eserlerinden biri olarak kabul edilen keman konçertosunu, sanatçı Elif Ece Cansever seslendirecek.

Konserin ikinci yarısında ise Joseph Haydn'ın "Veda" başlıklı "45. Senfonisi" sanatseverlere sunulacak.

Konser, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Filarmoni Derneği ve Uludağ Premium katkılarıyla saat 20.00'da gerçekleşecek.

Mustafa Kemal Atatürk, Merinos, Haydn, Bursa, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 09:52 Kaynak: AA
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