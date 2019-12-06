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BBDSO piyanist İris Şentürker'i konuk etti

6 saat önce

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), bu haftaki konserinde soprano Selva Erdener ile piyanist İris Şentürker solist olarak sahne aldı.

BBDSO piyanist İris Şentürker'i konuk etti, System.String[]

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), bu haftaki konserinde soprano Selva Erdener ile piyanist İris Şentürker solist olarak sahne aldı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) gerçekleştirilen konseri, Mersin Devlet Opera ve Balesi şefi, İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Sanat Direktörü ve Olten Filarmoni Orkestrası Müzik Direktörü İbrahim Yazıcı yönetti.

Gecede Brahms, Yazıcı ve Haydn'in eserleri BBDSO eşliğinde seslendirildi.


Konser sonunda soprano Selva Erdener, piyanist İris Şentürker ve şef İbrahim Yazıcı sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

İbrahim Yazıcı, Selva Erdener, Bursa, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 12:52 Kaynak: AA
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