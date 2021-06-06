BBL Esports PUBG Finland PSL Season 9 maçı başlıyor! - Son Dakika

Kemerlerinizi sıkıca bağlayın ve arkanıza yaslanın çünkü BBL Esports PUBG Finland PSL Season 9 maçı başlıyor.

PUBG ekosistemine eski Digital Athletics kadrosunu bünyesine katıp hızlı bir giriş yapan BBL Esports, 3 gün süren PSL Season 9 turnuvasının son gün maçlarına çıkıyor. Geçtiğimiz iki günde sergilediği performansla taraftarlarını mutlu eden organizasyon, son günde alacağı puanlarla ilk sıradaki rakibi Team Liquid'i tahtından edip şampiyon olmak istiyor.

İlk gün maçlarında istediği başlangıcı yapamayan organizasyon, dün oynadığı maçlarla birlikte 9. sıradan 2. sıraya yükselmeyi başardı. Organizasyon iki günde toplam 53 öldürme puanı ve 36 sırlama puanı aldı. İkincilik koltuğuna oturan BBL Esports, acaba önündeki rakibini geçip turnuvayı birinci olarak tamamlayabilecek mi? Bu sorunun cevabını 17.00'de başlayacak olan karşılaşmayla birlikte öğrenmiş olacağız.

Playerbros ekibi olarak temsilcimize turnuvada başarılar diliyoruz, attığınız HS olsun!

Bu haber ilginizi çekebilir: