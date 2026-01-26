BBP’den Suriye Yönetimine Kapsayıcı Politika Uyarısı - Son Dakika
BBP’den Suriye Yönetimine Kapsayıcı Politika Uyarısı

BBP'den Suriye Yönetimine Kapsayıcı Politika Uyarısı
26.01.2026 15:31
BBP Genel Başkan Yardımcısı Yörükçüoğlu, Suriye yönetimine dikkatli ve kapsayıcı politikalar uygulama çağrısı yaptı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Türker Yörükçüoğlu, "Şara yönetimi, son derece dikkatli olmak zorundadır. Suriye'nin tamamına hitap eden, ülkedeki tüm grupların merkezi yönetime aidiyet duygusunu, bağlılık duygusunu pekiştirecek kapsayıcı politikalar uygulamalıdır." dedi.

Partisi adına gittikleri Suriye'deki temaslarına ilişkin BBP Genel Başkan Yardımcısı Emin Serin ile parti genel merkezinde basın açıklaması yapan Yörükçüoğlu, 20-22 Ocak'ta Suriye'nin başkenti Şam'da temaslarda bulunduklarını, ülke yönetimindeki yetkililerle, Suriyeli Türkmen yöneticilerle ve kanaat önderleriyle görüştüklerini söyledi.

Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinin üzerinden yaklaşık bir yıl geçtiğini ancak insanların hala korku içinde olduğunu anlatan Yörükçüoğlu, ambargoların kalkmasının halkta ekonomik ve sosyal iyileşmeye dair güçlü beklenti oluşturduğunu anlattı.

Yörükçüoğlu, "SDG'nin de geriletilmesi ile birlikte 15 yıllık savaş, bugün büyük ölçüde geride kalmıştır. Suriye hükümeti yetkililerinde ve halkta beklentiler her ne kadar yüksek olsa da topyekün iyileşme için Suriye'nin çok fazla zamana ihtiyacı vardır." görüşünü paylaştı.

Yeni Suriye yönetiminin önünde büyük zorlukların bulunduğunu, ülkenin ve siyasetin altyapısının son derece zayıf olduğunu dile getiren Yörükçüoğlu, şöyle devam etti:

"Şara yönetimi, son derece dikkatli olmak zorundadır. Suriye'nin tamamına hitap eden, ülkedeki tüm grupların merkezi yönetime aidiyet duygusunu, bağlılık duygusunu pekiştirecek kapsayıcı politikalar uygulamalıdır. Daha önceki rejimin hatalarından ders çıkarılmalıdır. Yeni yönetim, ülkenin alt ve üstyapısını iyileştirme konusunda da hızlı hareket etmelidir. Zira halkın şimdilik verdiği kredi sınırsız ve sonsuz değildir. Siyonist ve emperyalist mihrakların nasıl kışkırtmalar yapacağını ve bu kredileri nasıl tükettireceğini geçmiş tecrübelerimizden bütün coğrafyada biliyoruz. Bir anda tükenebilir ve ülke bambaşka bir sürece evirilebilir bu mihraklar tarafından. Türkiye'nin dostluk ve kardeşlik temelli siyaseti, Suriye'nin bugünlere gelmesinde çok önemli rol oynamıştır. Aynı şekilde tecrübesiz Şam yönetimi tarafından bundan sonraki süreçlerde de Türkiye'nin erdemli kılavuzluğuna duyulan ihtiyaç, yetkililerle yaptığımız tüm görüşmelerde heyetimize dile getirilmiştir."

"Bölgenin SDG'den temizlenmesi, İsrail'in hayaline darbe vurmuştur"

BBP Genel Başkan Yardımcısı Yörükçüoğlu, Suriye hükümetinin önünde altyapı, eğitim, asayiş, sağlık ve kurumlar oluşturma gibi alanlarda ciddi zorlukların bulunduğunu, şartlar düzeldikçe daha fazla Suriyelinin ülkesine dönmesinin beklendiğini belirtti.

Baas rejimi dönemindeki Türk ve Türkiye karşıtı politikaların geride kaldığını ifade eden Yörükçüoğlu, "Türkiye'nin verdiği desteklerin Suriye halkında Türkiye'ye dair çok olumlu bir muhabbete vesile olduğunu müşahede etmek, biz Türk milliyetçilerini, Büyük Birlik Partisi yetkililerini son derece mutlu etmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Yörükçüoğlu, "Bölgenin SDG'den temizlenmesi, İsrail'in 'Davut Koridoru' hayaline büyük bir darbe vurmuştur. Bu da bizim açımızdan son derece değerli bir sonuçtur. Ülkemizin milli güvenliği açısından elverişli bir ortam oluşmuştur." ifadelerini kullandı.

"Şam yönetimi ve Suriye halkı, Türkiye'nin bugüne kadarki dostane kılavuzluğuna her zamandan daha çok ihtiyaç duyduğunu tekrar tekrar ifade etmiştir." diyen Yörükçüoğlu, Suriye'nin her alanda devlet yapılanmasına ihtiyaç duyduğunu anlattı.

"Türkmen kardeşlerimize sahip çıkmalıyız"

BBP Genel Başkan Yardımcısı Yörükçüoğlu, Suriyeli Türkmenlerin Esed yönetimi ile mücadelede en ağır yükü yüklendiğini ancak şu an önemli bir kazanım elde edememeleri nedeniyle hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi.

"Suriye'nin bütünlüğü için çalışan Türkmen kardeşlerimiz, bugün eşitlik ve özgürlüğü en fazla hak eden toplumsal kesimdir." diyen Yörükçüoğlu, şunları kaydetti:

"Türkmen kardeşlerimiz, dün olduğu gibi bugün de Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı ve bunu her vesileyle de dile getirip savunmaktalar. Özel bir bölge olmak, bir federal, otonom veya daha değişik bir yapıyla ve hatta bir bağımsızlık veya Türkiye'ye katılım düşünceleri hiçbir zaman olmamıştır. Ülkenin resmi dilinin Arapça olması ve Suriye'nin merkezi yapısı, Suriye Türkmenlerini asla rahatsız etmemektedir. Türkmen kardeşlerimizin elbette birtakım insani ve hukuki yurttaşlık talepleri bulunmaktadır. Türkmenler, tüm kamuoyunun malumu olduğu üzere Baas rejiminden en fazla zarar gören, onun asimilasyon politikalarına en fazla maruz kalan gruptur. Son 100 yılda yüz binlerce, hatta milyonlarca sayılabilecek Türkmen asimile edilmiştir. Bugün taleplerinin temelinde siyasi ihtiraslar değil yok olmama arzusu yatmaktadır. Türkmenler, bu taleplerinde son derece haklıdır."

Yörükçüoğlu, Suriyeli Türkmenlerin hukuki ve fiili olarak Araplar ve Kürtlerle eşit yurttaşlık istediğini, nesillerinin devamını sağlama hürriyeti talebinde bulunduklarını, dil, kültür ve kimliklerini koruyacak anayasal güvenceler, eğitim ve kültürel haklar çerçevesinde özel kurslar ve seçmeli dersler talep ettiklerini, kamu kurumlarında ve devletin üst kadrolarında görev almak istediklerini dile getirdi.

Yörükçüoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin, Suriye hükümeti nezdinde Türkmenlerin haklarıyla ilgili girişimlerini hızlandırması gerektiği görüşünü paylaştı.

Kaynak: AA

