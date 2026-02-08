BBP'den Tepki: Kadın Kıyafetine Saygı

Büyük Birlik Partisi (BBP), Eskişehir'in Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i hedef alan sosyal medya paylaşımına tepki gösterdi.

BBP'den yapılan açıklamada, Güneş'in yerel kıyafeti üzerinden yapılan saldırının yalnızca bir belediye başkanına değil, Anadolu kadınına, emeğe, geleneğe ve kültüre yönelik açık bir saygısızlık olduğu belirtildi.

Bir kadına kıyafeti üzerinden hakaret edilmesinin ve Anadolu'nun yüzyıllardır taşıdığı şalvarın "cahillik" olarak nitelendirilmesinin siyasetle bağdaşmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Anadolu kadınının kıyafetini küçümseyen ve cehaletle eşitleyen anlayış milletle bağını koparmış, kendisini halkın üstünde gören kibirli bir zihniyetin ürünüdür. Siyaset kimlik, kıyafet ve köken üzerinden hakaret etme yeri değildir. Bu dili kullananlar önce demokrasiye sonra millete saygıyı öğrenmek zorundadır. Anadolu kadını tarlada, evde, belediyede, Meclis'te, bu ülkenin her alanında vardır. Büyük Birlik, toplumu ayrıştıran ve kadını hedef alan bu dili reddediyor, milletin değerleriyle kavga eden değil, milletle birlikte yürüyen bir siyaseti savunuyor."