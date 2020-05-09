BBP Genel Başkanı Destici'den Anneler Günü mesajı - Son Dakika

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Tüm vatandaşlarımızın Ramazan ayını ve Anneler Günü'nü; bir Müslümanın, aslında her gününü anneler günü gibi yaşaması gerektiğini ifade ederek kutluyor, içinden geçtiğimiz zor günleri en çok 'annelerimizin çabası ve duasıyla' atlatabileceğimizin inancıyla, milletimize, sağlıklı, geleceğe yeniden umutla, güvenle baktığımız aydınlık günler diliyorum" dedi.



BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Anneler Günü münasebetiyle mesaj yayımladı. Destici, mesajında, "Bizim, kendimize hayat nizamı yaptığımız inanç dünyamızda, insanların birbirleri üzerindeki haklarının ilk sırasında tartışılmaz bir şekilde annenin evlatları üzerindeki hakları yer alır. Mensup olduğumuz din, cennetin nerede olduğuna ve nasıl kazanılabileceğine bir cümlelik, kısa ve net bir cevap verir: 'Cennet annelerin ayakları altındadır.' Her anneler günü; annelerimize, sevgiyle, saygıyla ellerimizi uzatıp, onlardan hayır duası istediğimiz günler olurken; diğer yandan anneye saygısızlığın, kadına yönelik şiddetin, saldırıların ve suçların giderek fazlalaştığı, bu utançların nasıl son bulacağıyla ilgili, toplumumuzun bir bütün olarak mevcut durumun vahametini kavramak ve bulmak zorunda olduğumuz çözüm yollarının fasılasız arandığı zamanlar haline gelmeli" ifadelerine yer verdi.



Destici, "Unutmamalıyız ki insanları, toplumları ileriye taşıyan her gelişme, her adımda annelerin yani kadınlarımızın da katkıları olmuştur ve olmaya devam edecektir. Bir aile ve toplumda; anne sağlıklı olursa o aile ve toplum sağlıklı olur. Anne, mutlu-huzurlu olursa o aile ve toplum huzurlu olur. Anne, eğitimli olursa o aile ve toplum eğitimli olur. Anne, inançlı olursa o aile ve toplum ahlaklı-inançlı olur. Anne, vatansever ve milletperver olursa evlatları ve dolayısıyla toplumda milliyetçi olur. Özetle; Anne olursa aile, toplum ve ülke olur, millet olur, devlet olur" ifadelerini de kullandı.



Destici açıklamasını şöyle tamamladı:



"Bu yıl 'Anneler Günü' Mübarek Ramazan ayına denk gelmesi sebebiyle daha özel bir anlam kazanmıştır. Bu haseple tüm vatandaşlarımızın Ramazan ayını ve Anneler Günü'nü; bir Müslümanın, aslında her gününü anneler günü gibi yaşaması gerektiğini ifade ederek kutluyor, içinden geçtiğimiz zor günleri en çok 'annelerimizin çabası ve duasıyla' atlatabileceğimizin inancıyla, milletimize, sağlıklı, geleceğe yeniden umutla, güvenle baktığımız aydınlık günler diliyorum. Başta ailemizin en kıymetli değeri olan sevgili anneciğim olmak üzere özellikle bu ülkeye canlarından çok sevdikleri göz bebekleri evlatlarını feda eden şehit ve gazilerimizin annelerinin mübarek ellerinden öpüyor tüm annelerimizi hürmetle selamlıyor ve saygılarımı sunuyorum. Bu vesile öncelikle Ahirete irtihal etmiş başta, ebelerimiz, ninelerimiz, Halalarımız, teyzelerimiz, ablalarımız, Fidan annemiz ve şehitlerimizin anneleri olmak üzere tüm muhterem annelerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Mekanları cennet olsun. Tüm analarımızın 'Anneler Günü' kutlu; sevgili annelerimiz sağlıklı, huzurlu ve mutlu olsun." - ANKARA