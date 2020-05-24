BBP Genel Başkanı Destici'den Ramazan Bayramı mesajı - Son Dakika

BBP Genel Başkanı Destici'den Ramazan Bayramı mesajı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Ramazan Bayramı'nın yaşadığımız sıkıntıları geride bırakmamıza, yaşadığımız acıların sona ermesine, dünya üzerindeki Türklerin, Müslümanların ve tüm mazlumların kurtuluşlarına vesile olması dileklerimle, necip milletimizin, İslam...

BBP Genel Başkanı Destici'den Ramazan Bayramı mesajı, System.String[]

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, " Ramazan Bayramı'nın yaşadığımız sıkıntıları geride bırakmamıza, yaşadığımız acıların sona ermesine, dünya üzerindeki Türklerin, Müslümanların ve tüm mazlumların kurtuluşlarına vesile olması dileklerimle, necip milletimizin, İslam Aleminin ve tüm Müslüman kardeşlerimin mübarek Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum" dedi.


BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Yaşayan hiç kimsenin benzerine şahit olmadığı, hiç kimsenin hayatı boyunca unutamayacağı bir Ramazan ayı yaşandığını belirten Destici, "Yakınlarımızla, sevdiklerimizle, büyüklerimizle bir araya gelemedik, teravih, Cuma ve bayram namazlarını birlikte eda edemedik. En büyük üzüntümüz ise yaşanan salgın dolayısıyla 4 bini aşkın vatandaşımızın hayatını kaybetmesi oldu. Dünya genelinde tespit edilebilen ölüm sayısının da 350 bine ulaştığını gözlemliyor ve tüm dünya milletlerinin acılarını paylaşıyoruz" değerlendirmelerinde bulundu.


"Kurallara harfiyen riayet etmeliyiz"


Korona virüsle mücadelede devletin belirgin bir başarı gösterdiğini vurgulayan Destici, şunları kaydetti:


"Hükümetimizin, sağlık çalışanlarımızın ve güvenlik güçlerimizin fedakarlıkları, gayretleri ve başarılarıyla gurur duyduk. Onlar ve duyarlı vatandaşlarımız sayesinde geleceğe daha güvenle bakabiliyoruz. Elbette ülkemiz için hızla iyileşen genel tablo, sorumluluklarımızı bize unutturmamalı. Aşı ya da etkisi kesinleşmiş bir ilaç kullanıma girene kadar uymamız gereken tedbirleri ihmal etmemeli, devletin, Bilim Kurulu'muzun görüşleriyle belirlediği kurallara harfiyen riayet etmeliyiz. Bu konuda yaşanacak ihmallerin, ülkemizde bugün için tüm dünyada örnek gösterilen olumlu gidişi tersine çevirebileceğini asla unutmamalıyız."


"Milletçe el ele vererek dayanışma içinde atlatacağız"


Destici, korona virüs pandemisinin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sosyal hayatı ve ekonomiyi ciddi bir şekilde etkilediği belirterek, "Bu zorlukları yine milletçe el ele vererek dayanışma içinde atlatacağız. Hepimize düşen önemli görevler var. Devlet, bütün kurumlarıyla yaşadığımız zor günlerin yaralarını sarmaya çalışırken fert fert hepimiz, en yakınlarımızdan başlamak üzere şartlardan olumsuz etkilenenlerin mağduriyetlerini paylaşmalı, millet olarak dayanışma içinde olmalıyız. Yaşama gayemiz olan inançlarımız da milletimize, ülkemize ve gelecek nesillere karşı sorumluluklarımız da bunu gerektiriyor. Yine bundan sonrasıyla ilgili devlet olarak da toplum olarak da benzer durumlara karşı daha hazırlıklı olmalı, ailelerimizden günlük hayatımızı, devletin işleyişinden geleceğe yönelik planlarımızı da yaşadıklarımızı dikkate alarak yeniden dizayn etmeliyiz" ifadelerini kullandı.


Türk halkının zor bir coğrafyada yaşadığını kaydeden Destici, Türkiye'nin terör başta olmak üzere çözmek zorunda olduğu çok sayıda probleminin bulunduğunu belirtti. Terörle mücadelenin hem Türkiye sınırları hem de sınır ötesi bölgelerde terörün her nev-i'sine karşı vatanın bütünlüğü, milletin istiklali, istikbali ve coğrafyanın barış ve huzuru için tüm hızıyla devam ettiğini ifade eden Destici, "Bu mücadeleyi kahramanca veren güvenlik güçlerimizi tebrik ediyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. En çok birliğe, beraberliğe ve dayanışmaya ihtiyacımız olduğu bu dönemde maalesef vatan ve millet düşmanı gayri milli unsurların kutsal değerlerimize ve yardım ekiplerine saldırı ve hakaretamiz davranışlarını gördük. Bunlara elbette hem hukuk gereğini yapacak hem de gereken cevabı layıkıyla vereceğiz. Lakin, provokasyon emellerine prim vermeyerek oyunlarını bozmalıyız. Diğer taraftan kaynaklarımızı en iyi şekilde değerlendirerek hızlı bir şekilde tarım başta olmak üzere her alanda üretim toplumuna dönüşmeli, bilimin ışığında ve değerlerimizin rehberliğinde; gelişen, dış etkilerin zararlarına karşı dirençli, güçlü, planlı, dayanışma içinde bir devlet ve millet olmak zorundayız. Bunu gerçekleştirecek güce de potansiyele de imkanlara da evelallah sahibiz. Ramazan Bayramı'nın yaşadığımız sıkıntıları geride bırakmamıza, yaşadığımız acıların sona ermesine, dünya üzerindeki Türklerin, Müslümanların ve tüm mazlumların kurtuluşlarına vesile olması dileklerimle, necip milletimizin, İslam Aleminin ve tüm Müslüman kardeşlerimin mübarek Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum" dedi. - ANKARA

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Ramazan Bayramı, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.05.2020 11:48 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika BBP Genel Başkanı Destici'den Ramazan Bayramı mesajı - Son Dakika

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