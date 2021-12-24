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Destici: "Dövizle mücadele edildiği gibi faizle de mücadele edilmesi gerekir" - Son Dakika

Destici: "Dövizle mücadele edildiği gibi faizle de mücadele edilmesi gerekir"

24.12.2021 20:07

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, dövizle mücadele edildiği gibi faizle de mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, dövizle mücadele edildiği gibi faizle de mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.

Destici, kentteki programları kapsamında Mut Belediyesini ziyaret etti, burada Belediye Başkanı Volkan Şeker ve personelle görüştü.

Şeker, ziyaretin ardından Destici'ye çeşitli hediyeler takdim etti.

Destici, belediyenin konferans salonundaki programda, STK temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi.

"HDP kapatılsın diyoruz"

Burada konuşan Destici, Doğu Akdeniz'de yürütülen çalışmaların önemini anlattı.

HDP'nin kapatılması gerektiğini savunan Destici, "HDP kapatılsın diyoruz. HDP'ye durup dururken kapatılsın demiyoruz ki. Terör örgütünün partisi olduğu için kapatılsın diyoruz.

Yoksa bizim HDP'yle, HDP'ye oy verenlerle, HDP'nin yöneticileriyle bir tarla, mal davamız yok. Şahsi bir şeyimiz yok. Bizim davamız devlet, millet, ve şehitlerimizin kanı davası. Başka bir davamız yok." ifadesini kullandı.

Demokrasi içerisinde, şiddete bulaşmayan, terörü lanetleyen herkesin siyaset yapabileceğini belirten Destici, "Dünyanın hiçbir yerinde terör örgütünün partisi olmaz. Terörü destekleyen partiler açık tutulmaz. Bakın İspanya'da bunun örneği yaşandı. Bunu ben biliyorum da Kılıçdaroğlu, Akşener, Ali Babacan, Karamollaoğlu, Davutoğlu bilmiyorlar mı? Onlar da biliyorlar. Ama bile bile lades diyorlar." diye konuştu.

Destici, Anayasa Mahkemesinin, HDP'nin kapatılmasına ilişkin açılan davada bir an önce kararını açıklaması gerektiğini dile getirerek şöyle devam etti:

"Anayasa Mahkemesi hukuki bir karar verirse, yüzde yüz kapatması lazım ama işin siyaset tarafına geçer de CHP'nin, İYİ Parti'nin dediği gibi 'Bunlar seçilmiştir. Bunlara şu kadar kişi oy vermiştir. Kapatırsak yerine bir başkasını kurarlar'. Hiç önemli değil. Terör örgütüyle ilintili olmayanlar kurar. Ona kimse bir şey diyemez. Terör örgütüne bulaşırsa, yine onun sözcülüğünü yaparsa yine kapatır. Bu da terörle mücadelenin bir ayağıdır."

Türkiye üzerinden oyunlar oynandığını söyleyen Destici şunları kaydetti:

"Bir tarafta Cumhur İttifakı, azami müşterekleri olan siyasi partilerimiz AK Parti, MHP ve Büyük Birlik Partisi ama diğer tarafa baktığında HDP destekli sol ve ulusalcı, milliyetçi olduğunu iddia eden bir parti ve onun etrafında oluşan diğer partiler. Bunların oluşturduğu bir ittifakın Türkiye'ye, Türk milletine bir hayrı olacağını düşünmüyorum. Eğer Millet İttifakı seçimi kazanacak olursa Libya'dan çekilecekler mi, çekilmeyecekler mi? Suriye'den çekilecekler mi? Hareket yaptığımız bölgelerden Mehmetçik'i geri Türkiye'ye çağıracaklar mı, çağırmayacaklar mı? Azerbaycan'dan çekilecekler mi, çekilmeyecekler mi? Doğu Akdeniz'de Avrupa Birliği'nin projelerini kabul edecekler mi, etmeyecekler mi? Bunların hiçbirisine cevap vermiyorlar. Çıksınlar, çok yüksek seslerle bunun böyle olmayacağını söylesinler bakalım. Söyleyemezler çünkü söyledikleri anda arkalarındaki Avrupa, Amerika kesilir. Bunu bildikleri için söyleyemiyorlar. Onun için vatandaşımızın bu fotoğrafı iyi görmesi lazım."

"İnşallah önümüzdeki yıl ihracatımız 230 milyar dolarları aşar"

Destici, Kovid-19'un Türk ekonomisini olumsuz etkilediğini belirterek şöyle konuştu:

"Bugün bu anlamda bir karar alınmışsa, bir duruş sergilenmişse hepimize düşen bunun yanında durmaktır. Yani faizle mücadele etmektir. Dövizle mücadele edildiği gibi faizle de mücadele edilmesi gerekir. Faizle mücadele nasıl edilir? Üretimini, yatırımını artırırsın. Üreticiyi, yatırımcıyı desteklersin. Üretim, yatırım olunca işsizin iş bulur. Geliri yükselir ve dolayısıyla senin dövize ihtiyacın kalmaz çünkü tükettiğinden fazla üretirsin. İthal ettiğinden fazla ihraç edersin. Dolayısıyla senin kimseye de borcun kalmaz. Şu anda ihracatımızın yükselmesi, üretimimizin artması çok önemli bir şey. İnşallah önümüzdeki yıl ihracatımız 230 milyar dolarları aşar."

Üreticinin yaşadığı sorunları yakından takip ettiklerine dikkati çeken Destici, tüm sorunları çözmek için mücadeleye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Destici, programın ardından Mut Kaymakamlığını ziyaret ederek Kaymakam Batuhan Bingöl ile basına kapalı görüştü.

Destici: Dövizle mücadele edildiği gibi faizle de mücadele edilmesi gerekir
Destici: Dövizle mücadele edildiği gibi faizle de mücadele edilmesi gerekir
Destici: Dövizle mücadele edildiği gibi faizle de mücadele edilmesi gerekir
Destici: Dövizle mücadele edildiği gibi faizle de mücadele edilmesi gerekir
Destici: Dövizle mücadele edildiği gibi faizle de mücadele edilmesi gerekir
Destici: Dövizle mücadele edildiği gibi faizle de mücadele edilmesi gerekir
Destici: Dövizle mücadele edildiği gibi faizle de mücadele edilmesi gerekir
Destici: Dövizle mücadele edildiği gibi faizle de mücadele edilmesi gerekir

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Halkların Demokratik Partisi, Sivil Toplum Kuruluşları, Büyük Birlik Partisi, Terör, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Destici: 'Dövizle mücadele edildiği gibi faizle de mücadele edilmesi gerekir' - Son Dakika


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