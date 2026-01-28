BBP Genel Sekreteri Yelis, basın toplantısı düzenledi Açıklaması - Son Dakika
28.01.2026 13:16
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Sekreteri Ahmet Yelis, Muhsin Yazıcıoğlu'nun başlattığı yürüyüşe, "pusulamız devlet, derdimiz millet" anlayışıyla kararlılıkla devam ettiklerini belirtti.

Yelis, partisinin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla genel merkezde gerçekleştirdiği basın açıklamasında, 33 yıldır millete hizmet etmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.

Yarın düzenlenecek programla partilerinin 33. kuruluş yıl dönümünü kutlayacaklarını belirten Yelis, "Şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nun başlattığı bu kutlu yürüyüş, 'pusulamız devlet, derdimiz millet' anlayışıyla yoluna aynı kararlılık ve çizgisinden hiç sarsılmadan devam etmektedir. Büyük Birlik, kuruluşundan bugüne siyasetin yüz akı, milletin umudu, her türlü yanlışın, zulmün ve haksızlığın karşısında yüreklerin gür sesi olmuştur." ifadelerini kullandı.

Yelis, heyecanlarını ve mücadele şevklerini ilk günkü kadar taze tuttuklarını, edindikleri deneyimler ve attıkları sağlam adımlarla geleceğe yürüme azminde olduklarını dile getirdi.

Genel Başkan Mustafa Destici'nin, yarın yapılacak programda, partilerinin bugünkü duruşuyla gelecek vizyonu üzerine değerlendirmelerde bulunacağını kaydeden Yelis, programa tüm Büyük Birlik Partisi dostlarını davet etti.

Kaynak: AA

Büyük Birlik Partisi, Muhsin Yazıcıoğlu, Ahmet Yelis, Güncel, Son Dakika

