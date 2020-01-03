BBP Lideri Destici:

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD saldırısında öldürülmesine ilişkin yaptığı açıklamada; "Korkarım ki Amerika ve İran'ın Irak üzerindeki bu egemenlik savaşları neticesinde daha büyük iç savaşlara gebe olarak görüyorum. İnşallah bu olmaz ama maalesef görünen o" dedi.



BBP Genel Başkanı Destici, bir dizi programlara katılmak için Kayseri'ye geldi. Partinin Kayseri İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenleyen Destici gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Parti olarak terörle mücadelenin her noktasını desteklediklerini kaydeden Destici; " Diyarbakır'da bulunduğumuz süre içerisinde ailelerimizi ziyaret ettik. Hiçbir ümitsizlik yok. Büyük bir cesaretle, kararlılıkla evlatlarının geleceği güne kadar bu mücadeleyi sürdüreceklerini ifade ettiler. 3 annemiz evladına kavuştu. İnşallah geriye kalan, bütün çocukları kandırılarak ya da kaçırılarak PKK'ya götürülen bütün aileler inşallah evlatlarına kavuşurlar. Bu, terörle mücadele adına çok önemli bir safha. Bunu hepimizin desteklemesi gerekiyor. Büyük Birlik Partisi olarak terörle mücadelenin her noktasını desteklediğimiz gibi onları da ziyaret ederek desteklerimizi bizzat ilettik" dedi.



" Libya'da da olacağız, Asya'da da olacağız, Kafkaslarda da olacağız"



Dün TBMM'de kabul edilen Libya teskeresine dair de açıklamalarda bulunan Destici, HDP hariç diğer 'hayır' oyu verenleri anlamakta güçlük çektiğini kaydetti. Destici; "Dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülen ve AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve Büyük Birlik Partisi'nin desteğiyle 325 oyla geçen teskere. Ben bu teskereye 'evet' demeyen HDP'yi anlıyorum. Çünkü HDP eşittir PKK. Bunun dışında kalan diğer partileri anlamakta güçlük çekiyorum. Libya'ya asker göndermeyi maceraperestlik olarak nitelendiriyorlar. Bakiyemize sahip çıkmak, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki haklarını muhafaza etmek, Müslüman bir ülkeye yardım bir eli uzatmak ne zamandan beri maceraperestlik oluyor Allah aşkına? Biz Libya'da da olacağız, Basra Körfezi'nde de olacağız, Asya'da da olacağız, Kafkaslarda da olacağız, Balkanlarda da olacağız. Biz, sınırlarımızın dışında yaşanan olayları görmezden gelemeyiz" şeklinde konuştu.



"Amerika ve İran'ın Irak üzerindeki bu egemenlik savaşları daha büyük iç savaşlara gebe olarak görüyorum"



Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD saldırısında öldürülmesini de değerlendiren Destici; "Amerika ile İran arasında devam eden bir gerginlik var. Irak'ta da bir güç elde etme savaşı var. En son Amerika Büyükelçiliği'nin işgaline kadar gitti. Anlaşılıyor ki Amerika Birleşik Devletleri büyükelçilik işgalini ve Irak'ta Amerikan güçlerine karşı gerçekleştirilen saldırıların sorumlusu olarak İran'ı ve Irak'taki komutanlarını görüyor. Sonuç olarak da kendi açısından İranlı üst düzey komutanını operasyonla öldürerek adeta bir fatura kesti. Tabi bu gerilimi daha da artıracaktır. Korkarım ki Amerika ve İran'ın Irak üzerindeki bu egemenlik savaşları neticesinde daha büyük iç savaşlara gebe olarak görüyorum. İnşallah bu olmaz ama maalesef görünen o" ifadelerini kullandı. Parti olarak yeni kurulan partilere 'hayırlı olsun' dediklerini ancak bir seçimlik ya da mevcut hükümetin devrilmesi amacıyla kuruluyorsa doğru bulamayacaklarını da sözlerine ekleyen BBP Genel Başkanı Destici konuşmasını şöyle sürdürdü;



"Tabi siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Çok partili siyasi hayata geçtiğimiz günden beri pek çok siyasi parti kurulmuştur. Bunların bir kısmı yola devam etmiştir bir kısmı kapanmıştır. Büyük Birlik Partisi olarak yeni kurulacak partilere öncelikle 'hayırlı olsun' deriz. Daha sonra bu konuda bir takım düşüncelerimiz var. Siyasi partiler bir taban gücüne dayanmalıdır. Bir seçimlik ya da tek amaçları ve gayeleri içeriden ya da dışarıdan hesap yaparak sırf mevcut iktidarı devirmek ya da sistemi geriye döndürmek adına birilerinin çalışmaları var. Eğer buna alet olunursa bunu doğru bulmayız." - KAYSERİ