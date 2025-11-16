BBP Lideri Destici: \'Hainlerin Taleplerine Asla Geçit Vermeyiz\'

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Kimse bu milleti kimlik üzerinden bölmeye kalkmasın. Bu millet barış ister, terörsüz bir Türkiye ister. Ama hainlerin taleplerine asla geçit vermez" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin il kongresine katılmak üzere Kırşehir'e geldi. Neşet Ertaş Kültür Merkezi Aşık Said Salonu'nda düzenlenen kongreye, Destici'nin yanı sıra partililer ve vatandaşlar katıldı.

BBP Lideri Mustafa Destici, "Azerbaycan'dan kalktıktan sonra Gürcistan sınırı girişinde düşen askeri nakliye uçağımızda hayatını kaybeden 20 kahramanımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Bu millet bugüne kadar hainlerin taleplerine izin vermedi. Bundan sonra da vermeyecektir. Bu toprakları birilerinden bağışla almadık, birilerine hibe etmedik, evrakla satın almadık. Bu vatanı şehitlerimizin kanıyla aldık. 1071'den 1923'e kadar milyonlarca şehit verdik. Atalarımız bize hür ve bağımsız bir vatan bıraktı, bizim görevimiz bu devleti korumaktır" diye konuştu.

"TERÖRE 2 TRİLYON DOLARDAN FAZLA HARCANDI"

Terörle mücadeleye de dikkat çeken Destici, "40 yılda terörle mücadeleye 2 trilyon dolardan fazla para harcadık. Ülkenin toplam borcu 550 milyar dolar seviyesindeyken, bunun 4 katını teröre harcamak zorunda kaldık. Hem binlerce şehidimiz oldu hem de ülkenin kaynakları heba edildi. PKK ve uzantılarını ABD, İsrail, Almanya, İngiltere ve Fransa destekledi. Biz devletimize ve Cumhur İttifakı'na güveniyoruz. Ama, PKK'ya ve onu yönlendirenlere güvenmiyoruz. Silah bırakılacaktı, bırakmadılar. Örgütü feshetmeleri gerekiyordu, etmediler. Sadece göstermelik birkaç silah bıraktılar. Talepleri belli; devletin adı değişsin, milletin adı değişsin, özerklik getirilsin ve teröristbaşı dahil, bütün teröristler affedilsin" ifadelerini kullandı.

"HAİNLERİN TALEPLERİNE GEÇİR VERMEYİZ"

Birlik ve beraberlik vurgusu da yapan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Alevilik adına konuşanlar Alevi değildir. Onlar PKK'nın sözcüleridir. Alevi'siyle, Sünni'siyle, Türk'üyle, Kürt'üyle hepimiz bu devletin vatandaşıyız. Kimse bu milleti kimlik üzerinden bölmeye kalkmasın. Bu millet barış ister, terörsüz bir Türkiye ister. Ama hainlerin taleplerine asla geçit vermez. Kırşehir de Anadolu da, Türkiye de bu konuda nettir" dedi.

"ASGARİ ÜCRET, KAMU İŞÇİSİNİN MAAŞININ EN AZ ÜÇTE İKİSİ OLMALI"

Asgari ücretin de artırılması gerektiğini ifade eden Mustafa Destici şöyle konuştu: "Asgari ücretin de kamu işçisinin aldığı maaşın en azından 3'te 2'si seviyesine getirilmesi gerekiyor. Bana diyorlar ki; 'Başkanım, 16 milyon emekli var. Bin lira zam versek yıllık 192 milyar lira ediyor. 10 bin lira zam versek 1 trilyon 920 milyar lira ediyor. Bütçe buna yetmiyor' Ben de diyorum ki; 'Adaleti tesis edin.

Kamu işçisi, memur, asgari ücretli ve emekli arasında dengeyi sağlayın. Külfeti sadece düşük gelirli vatandaş çekmesin. Asgari hane geçim rakamı komisyonu kurulmalı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu gibi 'Asgari Hane Geçim Rakamı Komisyonu' kurulsun. Her ilde 4 kişilik bir ailenin geçinmesi için gerekli asgari tutar belirlenmeli. Mesela Kırşehir'de 4 kişilik bir ailenin asgari geçim maliyeti 30 bin lira diyelim. Eğer hanede tek maaş varsa; ister 22 bin lira asgari ücret olsun ister 16 bin 800 ya da 20 bin lira emekli maaşı olsun. Üstelik hane kiradaysa ve başka geliri yoksa devlet aradaki farkı ödesin. Bu sosyal devlet olmanın gereğidir."